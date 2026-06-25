Los enseres robados por una mujer en Salceda de Caselas.

Los enseres robados por una mujer en Salceda de Caselas. Guardia Civil

Ofrecido por:

Vigo

Aprovecha el descuido del propietario de una joyería para meter en su bolso varios relojes, en Salceda (Pontevedra)

La mujer se hizo además con un bolso, una cartera, un llavero y también con productos de alimentación en un supermercado

También te podría interesar: Atracan a punta de pistola una sucursal bancaria en Pazos de Borbén (Pontevedra): Se llevaron 57.000 euros

Publicada

El tribunal de Instancia e Instrucción Plaza 2 de O Porriño investiga a una mujer como presunta autora de dos delitos de hurto perpetrados en una joyería y en un supermercado.

Unas manos con esposas.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 18 de junio, cuando la presunta ladrona, de 51 años y vecina de Salceda de Caselas, fue interceptada por el personal de seguridad de un establecimiento de alimentación robando distintos productos y metiéndolos en su bolso. Por lo anterior, tal y como recoge Europa Press, fue retenida hasta la llegada de los funcionarios.

Antes, la aludida habría sustraído en una joyería un bolso, una cartera, varios relojes y un llavero, aprovechando un descuido del propietario que atendía a otra persona.

Por todo lo anterior, se procedió a la devolución de todos los artículos robados y, tras efectuar las diligencias oportunas, la mujer fue puesta en libertad en sede policial, aunque el tribunal de Instancia e Instrucción Plaza 2 de O Porriño investiga los hechos.