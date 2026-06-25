Aprovecha el descuido del propietario de una joyería para meter en su bolso varios relojes, en Salceda (Pontevedra)

El tribunal de Instancia e Instrucción Plaza 2 de O Porriño investiga a una mujer como presunta autora de dos delitos de hurto perpetrados en una joyería y en un supermercado.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 18 de junio, cuando la presunta ladrona, de 51 años y vecina de Salceda de Caselas, fue interceptada por el personal de seguridad de un establecimiento de alimentación robando distintos productos y metiéndolos en su bolso. Por lo anterior, tal y como recoge Europa Press, fue retenida hasta la llegada de los funcionarios.

Antes, la aludida habría sustraído en una joyería un bolso, una cartera, varios relojes y un llavero, aprovechando un descuido del propietario que atendía a otra persona.

Por todo lo anterior, se procedió a la devolución de todos los artículos robados y, tras efectuar las diligencias oportunas, la mujer fue puesta en libertad en sede policial, aunque el tribunal de Instancia e Instrucción Plaza 2 de O Porriño investiga los hechos.