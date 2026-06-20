Abel Caballero, alcalde de Vigo: "La palabra jubilación no está en mi diccionario"

Abel Caballero cumplirá en 2027 dos décadas al frente de la alcaldía de Vigo. En una entrevista concedida a este medio reconfirma su candidatura a los comicios municipales del próximo mayo, y también la de 2031. Después, "Dios dirá". El primer edil vigués sigue sin temerle a la Xunta de Galicia, su némesis política, pero tampoco le acobarda un posible desgaste. "Quedan pocas dudas de que volveré a ser elegido", dice a Treintayseis confiado y con las primeras encuestas, que revalidan una nueva mayoría para el socialista, en la mano.

Caballero se congratula de tener una ciudad unida en lo político. Una unión, dice "como dato", de la que también participa un amplio grupo de electores del Partido Popular: "Me votan más a mí que a su candidata", ensalza. Y es que el alcalde de Vigo tiene detractores en la ciudad que, aunque no le den su apoyo en las urnas, son capaces de decir algo bueno de él: "Puso a Vigo en el mapa". Esta frase se ha convertido en expresión en la ciudad olívica y da fe de una realidad en la que, en algún punto, todo el electorado vigués se une.

En la cara cruz de la moneda, Abel Caballero se enfrenta a preguntas relacionadas con la crisis del PSOE nacional, con la imputación de la concejala de Seguridad por el Caso Saltamontes o a las que dan voz a quienes reclaman mejoras en servicios esenciales, como el transporte urbano.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, durante su entrevista con Treintayseis. Samuel Pérez

Caballero concede esta entrevista a Treintayseis justo cuando podría decirse que comienza la carrera por los próximos comicios municipales. Pero el alcalde vigués presume de no detenerse nunca. Puede llegar a tener 15 actos en un día y un proyecto continuo para la ciudad que pasa por el Vigo Vertical, las humanizaciones, la celebración del Mundial de Fútbol o la construcción del Vigo Arena. Todo lo anterior, sumado a una campaña de marketing que nunca se detiene: "Yo voy a las teles para poner el foco de 49 millones de españoles en Vigo, una ciudad de 300.000 habitantes. Solamente con verme la gente ya ve Vigo, soy un recordatorio permanente", remarca.

Elecciones a la vista que se celebrarán en 2027, año en el que cumplirá dos décadas al frente de la alcaldía de Vigo. Siempre ha dicho que se presentará a la reelección, al menos, hasta 2031, y que luego ya se verá. ¿Le reconfirmamos, entonces, como candidato a la alcaldía por el Partido Socialista en 2027?

En el 27 y en el 31. En el 35 Dios dirá.

La jubilación no entra en los planes de Abel Caballero.

No está ni siquiera en mi diccionario esa palabra.

Es usted uno de los pocos políticos que consigue poner de acuerdo a seguidores y detractores en, al menos, una afirmación, y es la de que "Abel Caballero puso a Vigo en el mapa". ¿Cree que ese es su gran mérito?

Hay muchos, la ciudad mejoró mucho. Pero es cierto. Vigo está en el mapa. Cuando yo llegué a la alcaldía, hablabas de Vigo y te respondían "¿en qué provincia está?" Ahora todo el mundo sabe dónde nos encontramos, todo el mundo quiere ser Vigo. Somos una ciudad referente.

Vigo está en el mapa, ¿pero solo a nivel turístico?

No, no. A todos los niveles. Tenemos imagen de marca. La imagen de marca en España es Madrid, Barcelona, Vigo y Bilbao. Vigo tiene una imagen de marca en el mundo. ¿Se consiguió a través de la Navidad? En gran parte, sí. Yo voy por Madrid y la gente me va saludando, ¡en Madrid! ¡Al alcalde de Vigo! Tenemos una presencia extraordinaria.

Ese crecimiento turístico que está sufriendo Vigo, ¿es compatible con la rutina de los vigueses?

Sin duda. Mira, nos vamos a pasear ahora tú y yo por la calle. El nivel de ocupación de hoteles puede estar en un 60-70% hoy (se refiere a un martes del mes de junio, día en el que se realizó esta entrevista), nos vamos el fin de semana que puede estar en un 100%: ¿Notas algún agobio, alguna aglomeración? En Navidad sí que puede darse en algún sitio concreto, pero como cada vez la extendemos más... No, no, todo lo contrario, ¡todavía cabe más turismo en Vigo, y de alta calidad, además!

Abel Caballero, alcalde de Vigo, durante su entrevista con Treintayseis. Samuel Pérez

Por concretar un poco más, me refiero a un fenómeno que trasciende a Vigo y que tiene que ver con la proliferación de viviendas de uso turístico.

No, eso es otra cuestión. El problema de las viviendas es que la Xunta, en 17 años, no construyó ni una sola vivienda de alquiler a precio asequible. Nosotros, desde el Ayuntamiento y sin competencias, en los últimos cuatro años, hemos rehabilitado 800 viviendas y construido, nuevas, otras 800. La Xunta, 400. Nuestro programa de viviendas en alquiler va a ser extraordinario. Daremos ayudas de hasta 20.000 euros para reformas, a fondo perdido. Nos hacemos cargo de alquilar y devolver la vivienda en un periodo de cinco años. Así podremos movilizar un número importante de las 12.000 viviendas vacías que hay en la ciudad. Lo urgente en estos momentos, ya que la Xunta no va a actuar, es alquilar las viviendas vacías.

La oposición se quejaba, precisamente, de que esas ayudas no eran del todo atractivas. Que no no se habían interesado muchas personas en ellas.

¿Y por qué? El plazo todavía no se ha establecido. Va a salir ahora esto. La oposición no quiere que a Vigo le vaya bien. Se oponen a todo: A la Navidad, al Vigo Vertical, al plan de vivienda, a las humanizaciones... ¡A todo! Hasta se opone el Bloque a las becas de inglés. Quieren dañar a Vigo.

Cambiando de tercio a transportes, ¿en qué punto está la llegada del AVE a Vigo?

En el mes de febrero o marzo del año que viene se sacará a exposición pública el anteproyecto. Está en marcha y costó mucho. Nosotros ya teníamos la declaración de Impacto Ambiental siendo ministra Elena Espinosa. El PP, Rajoy, lo dejó caducar. El Gobierno se ha comprometido y sacará a exposición pública la declaración, el proyecto y la obra. Por lo tanto, Vigo-Pontevedra, Pontevedra-Ourense y Ourense-Madrid está avanzado. También estamos trabajando en la salida sur a los efectos Vigo-Oporto.

Mirando hacia Peinador, ¿de qué depende que Vigo tenga vuelos internacionales y mejores conexiones?

¡Que pague la Xunta y la Diputación! Porque, claro, ¿quién está pagando los vuelos desde el Aeropuerto de Vigo? El Ayuntamiento. Pero claro, nosotros somos 300.000 personas. Aquí viajan, vamos a poner, un área de un millón de personas. Todo lo paga Vigo. Que yo sepa, Vigo también es provincia, por lo tanto, la Diputación tiene que pagar. Pero viaja gente de fuera de la provincia. Y que yo sepa también, Vigo es Galicia. Igual para Rueda no, que nos lo diga. Si ellos no quieren que Vigo sea Galicia, que nos lo digan que arreglamos enseguida. Tienen que pagar un tercio cada uno y no quieren. Por cierto, a Santiago le dan por capitalidad tres millones al año, a Vigo, por ser tres veces Santiago y la ciudad más grande de Galicia, deberían darle nueve. Así tendríamos vuelos.

"Vigo es Galicia. Igual para Rueda no, que nos lo diga" Abel Caballero, alcalde de Vigo

Una de las cuestiones que siempre trasciende, precisamente, es esa mala relación entre usted y la Xunta de Galicia. A su juicio, ¿la administración autonómica tiene a Vigo históricamente desatendida?

Bueno, esto es algo que sabe todo Vigo. ¡Es un abandono total! Por ejemplo, nos dejaron sin tren de alta velocidad. Somos una ciudad que no tiene autovía acabada, todavía. Llega a O Porriño, no llega a Vigo. El Gobierno de España dijo 'vamos a gastar 400 millones de euros en hacer una autovía de Vigo a O Porriño y luego, hasta Madrid'. El PP y la Xunta, Rueda y Feijóo dijeron que no. ¡Hay un accidente al día! ¡Es el punto negro más grave del tráfico de toda España! -habla del tramo acceso a la ciudad olívica por Puxeiros- Recuerdo que Feijóo dijo que se gastara el dinero en otro sitio y un diputado del Bloque pidió que se llevara para A Coruña. Esta es la Galicia en la que vivimos. ¿Qué inversiones hace la Xunta en Vigo? No hace. Por cierto, una que hizo y yo apoyé fue la Ciudad de la Justicia. El problema es que la hicieron tarde. ¿Cómo está la sanidad en Vigo? ¡Es una calamidad absoluta! ¡Tendrá que actuar la Xunta de Galicia! La Xunta de Galicia margina expresamente a esta ciudad, solo piensa en Vigo para llevarse dinero a otros sitios de Galicia.

Todos los proyectos de Abel Caballero son de sobra conocidos, sin embargo, si mañana le dijeran que solo tiene financiación para uno de estos proyectos, ¿con cuál se quedaría?: Vigo Vertical, Vigo en Inglés, Vigo Arena o nueva Plaza de España.

Si tuviera que elegir uno sería un mal alcalde, ¡con todos! Tenemos financiación y recursos. También me quedaría con otros muchos que no dices ahí. Yo, por ejemplo, puedo tener interés en el AVE, pero hay un señor o una señora que tiene interés en tener un banco delante de su casa. Pues hay que estar en el banco y en el tren de Alta Velocidad. Lo vamos a tener todo.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, durante su entrevista con Treintayseis. Samuel Pérez

En el caso de que sea reelegido alcalde, ¿qué más proyectos quiere llevar a cabo?

Bueno, parece que hay pocas dudas al respecto de que yo vuelva a ser elegido. En una de las últimas encuestas publicadas y como preferencia de alcalde yo le saco a la candidata del Partido Popular 60 puntos. ¿Tú crees que hay alguna duda de que voy a volver a ganar? Por lo tanto, seguiremos haciendo Vigo en base a la modernidad, que es lo que estamos haciendo con las humanizaciones y el 5.0 que es el Vigo Vertical: Rampas, ascensores y escaleras mecánicas. Pero, al mismo tiempo, tenemos que tener un gran WiZink, y también seguir haciendo canchas, y pabellones, así como reeditar el programa de becas en inglés, y, por supuesto, ser mundialistas y remodelar el Estadio de Balaídos. Otra de nuestras grandes prioridades son los comedores sociales, les damos medio millón de euros. Al mismo tiempo, la UNED de esta ciudad la paga el Ayuntamiento de Vigo. Yo soy catedrático de la Universidad de Vigo, el primero que hubo, y fundé la Universidad. Yo quería la UNED y la tenemos y la estamos financiando. También tenemos las becas de comedor, ayudas a política social... Todo esto es mi proyecto. En Vigo hablamos de esto y tenemos una enorme unidad política. En elecciones municipales juzgamos esto, luego, en autonómicas, generales y europeas, la gente lleva su ideología adelante. Pero en Vigo tenemos una enorme unidad política. El 67% del voto lo tenemos y es que tenemos un proyecto distinto. No hay una sola ciudad europea del tamaño de Vigo que tenga el nivel de voto que tenemos nosotros en esta ciudad. Y esto es nuestro gran logro: Unidad en torno a los valores de la ciudad.

¿De qué proyectos se siente especialmente orgulloso de los llevados a cabo por su Gobierno?

De muchos, pero, por ejemplo, nombraría el Mar de Vigo. Hicimos un gran auditorio. Hicimos un museo nuevo, mejoramos la red, hicimos 100 ascensores, escaleras y rampas mecánicas. Somos la ciudad número uno en esto último. Una vez nos dijeron que Tokio tenía más, yo dije que no, pero, también te digo, si solo nos gana Tokio, ¡mal no vamos!

¿Podría hacer una valoración sobre la situación crítica que atraviesa el PSOE a nivel nacional? ¿Cree que usted podría verse afectado en algún extremo o piensa que, al final, un alcalde siempre se queda al margen de las siglas?

Yo respeto la acción de la justicia, y a ellos les corresponde. Nosotros tuvimos malos momentos del Partido Socialista, por ejemplo, en 2011. Pero en ese año yo subí tres concejales. También en 2023: Tenía 20 concejales y bajé a 19. Saqué en momentos malos del PSOE resultados excepcionales, ¿por qué? Porque la gente en Vigo diferencia, esto es cultura política. Según las encuestas, el PP quedaría a unos 45 puntos de nosotros. ¿Esto qué significa? En elecciones, los electores del Partido Popular me votan más a mí que a la candidata del PP. A mí me vota sobre el 60% y a la candidata del PP entre el 15% y el 18%. Ese grupo de electores del Partido Popular me valora más a mí que a su candidata. Esto es un dato de lo que pasa en Vigo.

"Hay un grupo de electores del Partido Popular que me valora más a mí que a su candidata" Abel Caballero, alcalde de Vigo

Sobre el Caso Saltamontes, actualmente hay abierto un procedimiento en el que la concejala de Seguridad figura como imputada. La oposición urge la dimisión de esta edil, ¿cuál es la posición del grupo socialista?

Que la justicia siga su camino, que ejerza su papel. Pero, hace muy poquito tiempo, un alcalde de un municipio de Cataluña fue a juicio. Estaba imputado por prevaricación. Era del Partido Popular. No dimitió. ¿Y sabes qué? Lo absolvieron. Por lo tanto, hizo bien en no dimitir, porque si le absolvieron en juicio es que tenía razón. La oposición se acelera mucho en estas cosas, pero la pregunta es: Si esto queda en nada, ¿se van a ir de la política los que piden que ella cese?

Abel Caballero, alcalde de Vigo, durante su entrevista con Treintayseis. Samuel Pérez

¿Cuál es el futuro de transporte urbano de Vigo, servicio en concurso, en estos momentos?

Deciden los técnicos. Está abierto el proceso. Es un contrato que se hace con todas las circunstancias y características. Ganará el mejor. Es una selección técnica, la hacen los funcionarios y, el que gane, enhorabuena.

Vitrasa siempre suscita un poco de polémica, ya sea por su precio, calidad del servicio o compensaciones económicas.

Esto último es un tema de rutina económica: Ellos dicen una cantidad, nosotros decimos otra. Decide la justicia. Si no hay acuerdo que decidan, con su criterio, los tribunales. Pero nosotros tenemos el autobús más barato de España. 40.000 pensionistas viajan gratis y sin límite de viajes. Todos los menores de 15 años, también. Y con la PassVigo hay unos descuentos importantísimos. El problema de Vigo es que la población está muy diseminada, el rural es complejo para el autobús, y no podemos poner una parada delante de cada casa. Pero, en estos momentos funciona mejor que nunca. En la nueva concesión, quien gane tendrá que hacer una propuesta para atender todas estas zonas.

Le queríamos preguntar por Balaídos, el Mundial y todas las idas y venidas.

Bueno, idas y venidas... ¡Nos hicieron trampas! A Vigo le quitaron de la lista de estadios candidatos, sin que se sepa quién, cómo y qué reuniones hubo. El escándalo dio la vuelta al mundo. Pero bueno, el Gobierno, y no la Federación, nos comunicó que somos una de las nueve ciudades candidatas. Somos todas iguales. ¿Qué intentaban? Que no nos diera tiempo a hacer la reforma, lo intentaron todo contra Vigo. ¿Quién lo encabezó? Rueda y Feijóo, que pretendían que solo hubiera una sede y que fuera A Coruña. Bueno, pues, ya se ve que no. Yo ya me considero ciudad sede del mundial. Vamos a cumplir. Ahora ya tienen que pagar Xunta y Diputación con el Concello a tercios, pero no quieren. Quieren que no arranquemos para que luego no nos dé tiempo. La Xunta, la Diputación, el PP de Vigo y su responsable, así como Ana Pontón (BNG) están volcados en que Vigo no sea sede del mundial. ¡Pues lo vamos a ser! ¡Les vamos a volver a ganar!

"Yo ya considero a Vigo sede del mundial, vamos a cumplir" Abel Caballero, alcalde de Vigo

¿Por qué se afanó tanto en esta lucha?

Porque Vigo tiene que estar en todo. Nosotros somos una gran ciudad y enormemente referente. Yo voy por otras ciudades de España y la gente me va saludando. Las ciudades sedes del Mundial, cuando lo son, ocupan un lugar muy importante en el mundo. Además, el Celta ya necesita 40.000 espectadores, ya tiene cola. Es bueno para la ciudad, para el deporte y para el Celta.

Hablando, precisamente, del Celta, el año que viene volverá a haber derbi con el Deportivo. ¿Cómo lo ve?

Bueno, el año que viene pasarán más cosas. El Celta volverá a estar en Europa, por cierto, el único equipo gallego europeo. Además, tendremos, con una alta probabilidad, un equipo en Segunda División, que será el Celta Fortuna. Esta temporada salimos con seis puntos antes de empezar.

Además de su papel como alcalde, usted siempre es un reclamo de las televisiones nacionales. ¿Qué cualidades cree que tiene para que siempre cuenten con usted?

Porque digo lo que pienso. Yo voy a las teles y digo lo que pienso, y la gente ve Vigo y ve la Navidad de Vigo, que es un fenómeno mundial. A mí me reclaman y me siguen reclamando. Estamos diciendo que no continuamente, porque si yo fuera a todos los sitios en los que me reclaman no estaría ni un día en Vigo. Pero bueno, yo voy a las teles porque así consigo que Vigo, una ciudad de 300.000 habitantes, esté en el foco de 49 millones de españoles. Lo hago por Vigo. Nosotros no hacemos publicidad, y tenemos esto petado. Solamente con verme la gente ya ve Vigo, soy un recordatorio permanente.

"Solo con verme la gente ya ve Vigo, soy un recordatorio permanente" Abel Caballero, alcalde de Vigo

¿Alguna vez se cansa de hablar de Vigo, incluso, cuando no hay micros delante?

Yo hablo de Vigo hasta durmiendo (ríe). ¡Sin parar! ¿Sabes por qué? Porque yo estoy orgullosísimo de Vigo, y de aquello de lo que estás orgulloso hablas sin parar.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, durante su entrevista con Treintayseis. Samuel Pérez

¿Usted es localista porque el carácter del vigués también lo es aunque no sea consciente de ello?

Los alcaldes tenemos que ser de nuestra ciudad. Eso es lo que alguien, peyorativamente, quiere llamar localismo. Yo defiendo a Vigo por encima de todo, pero eso es lo que la ciudad quiere que haga y por eso me elige, para que los defienda.

"Yo defiendo a Vigo por encima de todo, pero eso es lo que la ciudad quiere que haga" Abel Caballero, alcalde de Vigo

20 años después, ¿el desgaste puede llegar a afectar, incluso, a Abel Caballero?

Por ahora parece que no, por ahora parece que hasta vamos a mejorar. El desgaste no se produce por el tiempo, sino por el mal gobierno. Y estamos ante el mejor momento de Vigo en todo: Empleo, relevancia, medioambiente, cultura... ¡En todo! Es el mejor momento de la historia de Vigo. Me dicen que me cuide y que soy imprescindible en esta ciudad. Me lo dicen mucho. No hay desgaste, hay mayor empatía. Yo a la gente la quiero de una manera indescriptible.

¿Qué hace Abel Caballero cuando no está trabajando por Vigo?

Duermo (ríe), porque cuando estoy despierto solo trabajo. Pero para mí ser alcalde no es trabajo, es un honor. Hoy tengo 15 actos, no hay un minuto libre. Pero yo disfruto de todo. No necesito descansar de esto. Es verdad que cuando llego a casa y pongo el fútbol desconecto rápido. Por cierto, duermo ocho horas al día.