Óscar Pereiro: De ganador del Tour de Francia a directivo en el Partido Popular de Mos

Óscar Pereiro, exciclista profesional ganador del Tour de Francia en 2006 -este agosto se cumplirán dos décadas de aquel triunfo- se pasará a la política de la mano de la regidora mosense Nidia Arévalo en su localidad natal.

La también presidenta de la formación en esta localidad pontevedresa mantuvo una reunión con todos los cargos elegidos durante el Congreso Local, cuyo objetivo fue activar la estructura de trabajo de cara a las próximas elecciones municipales. En 2027 el PP de Mos buscará su quinta mayoría absoluta.

Arévalo quiso, concretamente, establecer el funcionamiento interno, la coordinación territorial y sentar las bases para la elaboración del futuro programa electoral.

A Camilo Augusto, secretario general de la organización, se le sumará un listado de vicesecretarios repartidos en distintas áreas de trabajo. Una de ellas la asumirá Pereiro, quien coordinará Deportes y Actividades Lúdicas.

Al equipo se les sumarán los concejales del gobierno actual, Nuevas Generaciones y los coordinadores de las diez parroquias del municipio con sus propios grupos de trabajo.

Pereiro es, actualmente, embajador de La Vuelta y comentarista y tertuliano en Tiempo de Juego de la Cadena Cope y El Chiringuito.