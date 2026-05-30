El BNG rechaza en Vigo la "escalada militarista" del Gobierno: "Non queremos tanques nas rúas, Galiza quere paz"

Mientras en Samil tenía lugar el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas, al que acudieron el rey Felipe VI, la reina Letizia y la Princesa de Asturias, Leonor, en Vigo tuvo lugar una protesta organizada por la Plataforma Galiza pola Paz como rechazo al acto.

En ella participó el BNG y el diputado en el Congreso, Néstor Rego, declaró que destinar recursos públicos a la organización de un desfile militar y movilización de material bélico supone un "despropósito" en "un momento de crise social e económica no que existen necesidades urxentes en materia de vivenda, sanidade, dependencia ou servizos públicos".

"Mentres milleiros de familias teñen dificultades para acceder a unha vivenda ou chegar a fin de mes, o Goberno do Estado decide gastar millóns en propaganda militar e exhibicións bélicas. É unha absoluta irresponsabilidade", continuó Rego durante su intervención.

El diputado nacionalista criticó la "crecente dinámica belicista" del Gobierno español y su incoherencia por proclamar el "no a la guerra" mientras promueve "unha semana enteira de propaganda militar nas rúas de Vigo".

Rego también indicó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llevado a cabo el "maior incremento do gasto militar nas últimas décadas" con una escalada armamentística que "hipoteca recursos públicos que deberían destinarse ás necesidades reais da maioría social".

Denuncia también que el Estado está "embarcado nunha carreira armamentística ao ditado da OTAN e dos Estados Unidos" comprometiendo miles de millones de euros mientras se ponen en riesgo políticas sociales y sectores estratégicos para Galicia.

"O último que precisa a sociedade galega é máis militarización, máis propaganda bélica e máis gasto militar. Galiza quere paz, cooperación entre os pobos e investimento en dereitos sociais, non en armas", concluyó, poniendo en valor esta protesta.