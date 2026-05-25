Organizaciones juveniles llaman a manifestarse en Vigo contra el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Las organizaciones juveniles soberanistas Galiza Nova, Erguer, Isca!, Unión da Mocidade Galega y el sindicato estudiantil Fervenza han hecho este lunes un llamamiento a la juventud gallega para participar en la movilización convocada este sábado 30 de mayo en Vigo contra la presencia del Ejército en la ciudad y contra el desfile previsto con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

Los colectivos han confirmado que acudirán en una comitiva conjunta a la manifestación impulsada por Galiza pola Paz, que saldrá a las 12:00 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz. En su mensaje, han denunciado lo que consideran una "deriva militarista" y han rechazado que Vigo acoja actos de exaltación militar en un contexto marcado, según sostienen, por la precariedad juvenil, las dificultades de acceso a la vivienda, la baja emancipación y la emigración.

El secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiás, ha defendido la necesidad de expresar en la calle el rechazo al militarismo y ha criticado que, mientras se apuesta por "rearmar Europa", la juventud continúa "en la precariedad". Además, ha considerado que la presencia del Ejército en Vigo supone también "un ataque contra Galicia", al entender que estos actos buscan "enaltecer el españolismo", la monarquía y la dependencia gallega.

Desde Isca!, su portavoz, Xose, ha reclamado "un amplio rechazo social" a los actos militares y ha enmarcado la protesta en un contexto internacional "cada vez más injusto e inhumano". En la misma línea, ha censurado lo que definió como una estrategia de “propagación del miedo” para justificar el aumento del control social y la guerra.

Por su parte, Laura Piñeiro, de la Unión da Mocidade Galega, ha cuestionado que se destinen recursos públicos a un desfile que, a su juicio, sirve para "exaltar el españolismo, el militarismo y la guerra entre pueblos", mientras no se dedican fondos suficientes a educación pública, políticas de vivienda o planes de empleo juvenil que combatan la inestabilidad laboral.

También Alba Quiroga, de Erguer, ha cargado contra el papel del Ejército español, al que atribuye una función "ideológica y de propaganda" basada en el españolismo y en un discurso belicista. La representante estudiantil ha rechazado que la juventud gallega sea empujada a "engrosar las filas" de ningún ejército ni a participar en "guerras imperialistas".

Finalmente, Antonio Nercellas, del sindicato Fervenza, ha apelado a "defender la paz" y ha vinculado esa posición con la salida de la OTAN, su disolución y el rechazo a cualquier forma de servicio militar. A su juicio, el gasto destinado a fines militares debería dirigirse a políticas sociales para construir "un futuro donde vivir", poniendo "la vida por delante de los intereses del imperialismo".