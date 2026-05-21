Vigo inicia la transformación del barrio del Rocío para convertirlo en "referencia en toda Europa"

El Concello de Vigo ha iniciado este jueves la contratación del proyecto de redacción de las obras de humanización y transformación del barrio del Rocío, en Vigo, una actuación que combinará intervención urbana, artística y paisajística.

Según explicó el regidor, se trata de un proyecto que supondrá "un cambio radical" en la zona y que pretende convertir el barrio en una "referencia en toda Europa". El presupuesto de esta primera fase asciende a 106.480 euros y el plazo de ejecución estimado es de tres meses.

La actuación se desarrollará en el ámbito formado por las calles Rocío, Arriba, Medio, Abaixo y Marín, un conjunto de viviendas unifamiliares construidas en los años 50. El objetivo, según el alcalde, es respetar la singularidad del entorno sin alterar su estructura urbana, manteniendo su configuración original.

El proyecto contempla la reordenación del espacio público, con la transformación de la zona en un área de preferencia peatonal y semipeatonal. Para ello, se prevé la reubicación de los estacionamientos y la reorganización de las vías, que suman en conjunto unos 5.680 metros cuadrados. La intervención incluirá además una importante dimensión artística, que correrá a cargo de la artista Lula Goce.

El proyecto global alcanzará una inversión total de 4,5 millones de euros.