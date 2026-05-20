Vigo encara la recta final de la humanización de uno de los accesos al Hospital Álvaro Cunqueiro

El Concello de Vigo encara la recta final de las obras de humanización de la carretera Clara Campoamor, entre las rotondas de Ramiro Pascual y del Hospital Álvaro Cunqueiro. El regidor olívico ha censurado que la Xunta no se responsabilizara de esta actuación.

Así lo ha detallado en un audio distribuido a los medios, en el que Caballero ha recordado que las obras cuentan con un presupuesto de 1.232.000 euros, así como ha avanzado que se está ejecutando los trabajos finales de aglomerado del firme.

El gobierno municipal ha renovado la calzada y ha instalado aceras en medio kilómetro de la vía. Así, la corporación trata de poner fin a la situación que obligaba a los peatones a "circular por los arcenes".

Por esta razón, Caballero considera "tan importante" esta actuación, con la que también se renuevan las redes de servicio, saneamiento, abastecimiento de agua, iluminación pública, distribución de energía eléctrica y la instalación de una nueva red de drenaje.

Con todo, ha aprovechado para censurar la actuación autonómica en el ámbito. El regidor ha criticado que la Xunta no se responsabilizara de esta obra, al ser de su competencia, por estar en los accesos al centro hospitalario.

Asfaltados

Además, Caballero ha informado que han rematado los trabajos de asfaltado en las calles Brasil, Cuba, Guatemala y Santo Domingo, y ha asegurado que están "en perfectas condiciones para su utilización". El Concello ha invertido 105.700 euros en estas actuaciones.

Al respecto, el Partido Popular de Vigo ha exigido al gobierno local "aumentar y ejecutar" las partidas destinadas al arreglo de los viales por la "proliferación" de socavones. "Vamos a llegar a la época de lluvias con los deberes sin hacer", ha augurado la portavoz y presidenta local del PP, Luisa Sánchez.