Cuenta atrás para que Vigo acoja el Día de las Fuerzas Armadas: "Están todos los hoteles llenos"

En menos de una semana, Vigo comenzará con las actividades por el Día de las Fuerzas Armadas, que este año tendrá lugar en la ciudad olívica, con el desfile del sábado y la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia como grandes atractivos.

Desde el martes 26 y el domingo 31 de mayo, están programadas diferentes propuestas que tienen como objetivo dar a conocer a la población civil cómo son las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y las actividades que realizan, y rendir homenaje a los miembros del servicio activo del Ejército, la Infantería de Marina, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera, la Guardia Nacional, las reservas y la Fuerza Espacial.

Además de los alrededor de 3.200 militares que se darán cita la semana que viene en Vigo, de los cuales 2.000 se alojarán entre el Pabellón de As Travesas y el Ifevi, se espera que esta cita atraiga a más público civil para asistir a los actos centrales de este día.

"No tenemos datos aún de toda la semana, pero sí que el día antes y el día del evento, los hoteles están todos llenos", explica el presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), César Ballesteros a Treintayseis.

Además, Ballesteros añade que, al colgar el cartel de "completo" los hoteles de la ciudad, se produce un "efecto radial", por el que se van ocupando los alojamientos de los alrededores, con especial incidencia en la provincia de Pontevedra.

A pesar de que los militares no ocuparán plazas hoteleras, sí lo harán sus familiares, agrega como fuente de afluencia turística, así como aquellos a los que les gustan este tipo de eventos y a los que estén interesados en todo lo relacionado con las fuerzas de seguridad nacional.

Amplio despliegue

Tal y como explicaba el teniente coronel Enrique Costas, jefe de la Oficina de Comunicación del Mando de Apoyo a la Maniobra, a este medio, a Vigo se desplazará "una representación importante del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Real y la Guardia Civil",

Se espera que sea uno de los mayores despliegues militares vistos en Galicia en el que, además de los reyes, asistirán la ministra de Defensa y autoridades civiles y militares. En tierra participarán 109 vehículos militares y 34 motocicletas, incluyendo carros Leopardo, Pizarro y el debut en desfile del blindado VCR 8x8 Dragón. Además, se ha anunciado la presencia de un perro robot integrado en la unidad de la Legión.

En el aire, 46 aviones y 25 helicópteros, es decir, 71 aeronaves, participarán en los actos. Entre ellas, cazas como Eurofighter, F-18 y Harrier, además de la nueva Formación Mirlo, que toma el relevo de la Patrulla Águila para teñir el cielo con los colores de la bandera; también participarán aviones de transporte, vigilancia, rescate marítimo y helicópteros.

Eventos "fundamentales"

El presidente de Feprotur valora que en Vigo se celebren este tipo de eventos, ya que ayudan a la desestacionalización del turismo, una de las grandes necesidades del sector. "Eventos de este tipo son fundamentales para el sector, en los que se mueven grandes grupos de personas y que se celebran fuera de la temporada de verano", señala Ballesteros sobre el Día de las Fuerzas Armadas.

"Son súper interesantes para la ciudad, porque al final se llenan las plazas hoteleras y genera riqueza al suponer varios días de alojamiento, y esto ayuda a que podamos conseguir mantener puestos de trabajo", incide.

Unos beneficios que se extienden más allá de los establecimientos turísticos. "Es una cadena muy, muy amplia que beneficia a muchísimos otros sectores, no solo al turístico", y hace que "el dinero generado se reparta". "Afecta, por ejemplo, al frutero, porque si tú vas a desayunar y está todo lleno, se consume mucho más", ejemplifica.

De ahí, insiste Ballesteros, "la importancia de intentar mantener esta estrategia de descentralización". También se añade que Vigo va a ser el foco de los medios de comunicación y va a salir en todas las televisiones, por lo que se convierte en "un escaparate importante" para que aquellos que "no nos tengan en mente, barajen la posibilidad de venir a vernos".

Esta publicidad que supone para la ciudad "es casi tan importante como el evento en sí", agrega, y que Vigo sea algo más que "la ciudad de las luces".

Por último, el presidente de los hosteleros de la provincia de Pontevedra destaca la importancia que tiene este evento en mayo, especialmente este año, ya que "han sido meses muy flojos por culpa de la lluvia", que ha provocado que la ocupación sea "muy inferior a otras ocasiones".