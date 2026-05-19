Vigo acogerá del 8 al 14 de junio la segunda edición del Congreso del Mar

Vigo se convertirá del 8 al 14 de junio la segunda edición del Congreso del Mar, el punto de encuentro del deporte náutico, el turismo marinero, la industria marítima y la gastronomía vinculada al mar.

Organizado e impulsado por el Real Club Náutico de Vigo y Diesemm, el Congreso del Mar nace con el objetivo de generar sinergias entre instituciones, empresas, profesionales y entidades vinculadas al mar; apostando por una visión transversal y colaborativa que contribuya a impulsar la sostenibilidad, preservar las tradiciones e identidades marítimas y reforzar el papel del mar como motor económico, social y cultural de Vigo y Galicia.

La programación arrancará el día 8 con diversas actividades como competiciones deportivas o limpieza de fondos marinos, mientras que las jornadas con ponencias se celebrarán los días 10 y 11 de junio. La primera de ellas estará centrada en el turismo y el deporte náutico y contará, entre otros participantes, con el consultor de Fitur Sports, Maurici Carbó; la coordinadora de la histórica prueba de traineras Bandera de La Concha de San Sebastián, María Jesús Torres; y el campeón del mundo de ORC, Gonzalo Araújo.

La jornada del día 11 estará dedicada al tejido empresarial vinculado al mar y, durante la misma, tendrá lugar la presentación oficial del "HUB del mar", el clúster de clústers de la economía azul en Galicia. Un nuevo foro abierto, concebido para aglutinar pensamiento, impulso e innovación para toda la industria marítima: pesca, náutica, logística, astilleros, energía marina, turismo náutico; además de a todos los actores del ecosistema marítimo gallego: empresas, instituciones, universidades, centros de investigación y administraciones.

En este contexto, se celebrarán además mesas redondas y ponencias en las que participarán algunas de las compañías de mayor proyección internacional afincadas en Vigo, junto a proyectos emergentes ligados al emprendimiento azul y la innovación marítima. La programación del día finalizará con un evento gastronómico dirigido por Juanjo Figueroa, presidente de Agasu, para poner en valor el producto y la cultura culinaria del mar.