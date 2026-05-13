Vigo saldrá a la calle para pedir que se regulen los precios del alquiler: "La vivienda nos cuesta la vida"

Archivo - Imagen de archivo de una vivienda en alquiler. - EUROPA PRESS

Bajo el lema "A vivenda cústanos a vida", varios colectivos se han unido para impulsar una movilización para reclamar una regulación de los precios del alquiler y también que se garantice uno de los derechos más básicos a nivel constitucional: El acceso a un inmueble.

Con la reclamación "Baixemos os prezos", la marcha partirá de la Praza dos Cabalos el próximo 5 de junio. La hora de salida será las 20:00 horas.

La cita reivindicativa está convocada por la "Alianza pola vivenda Vigo", integrada por varios colectivos: "Polo dereito a teito, porque ninguén quede atrás", han proclamado.