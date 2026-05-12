La UVigo se declara "espacio sin humo" para frenar el tabaquismo y el vapeo entre jóvenes Cedida

Los campus de Vigo y Pontevedra de la Universidade de Vigo se han adherido a la iniciativa "Espazos sen fume e aerosois" de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con el objetivo de crear entornos libres de humo y promover hábitos saludables, especialmente entre la población joven. Tras la incorporación del campus de Ourense el pasado año, la UVigo incorpora todos sus campus a la iniciativa.

El proyecto busca, además, impulsar cambios normativos que favorezcan la prohibición de fumar en espacios exteriores de uso público o privado, así como "desnormalizar" el consumo de tabaco y vapeadores como medida de prevención del cáncer. El rector defendió el enfoque del proyecto, señalando que el objetivo "no es prohibir, sino concienciar".

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer destacan la importancia de actuar en entornos educativos para avanzar hacia una "generación libre de tabaquismo en 2030", subrayando la necesidad de concienciar a la juventud en espacios de convivencia como los campus universitarios.

La adhesión al programa se articula mediante un convenio de colaboración que incluye la señalización de los campus como espacios libres de humo y aerosoles, así como actividades de formación, divulgación y apoyo para dejar de fumar.

En los campus de Vigo y Pontevedra ya se han instalado carteles y señalización específica con el lema "Campus libre de fume. Non fumar, non vapear", además de paneles informativos sobre prevención y recursos de ayuda. La AECC se encargará también de proporcionar materiales informativos y herramientas de apoyo, mientras que la Universidade de Vigo difundirá la campaña y reforzará su compromiso con la promoción de la salud en el ámbito universitario.

Preocupación por el auge del vapeo entre jóvenes

Uno de los puntos centrales de la campaña es el aumento del uso de vapeadores entre adolescentes y jóvenes. Según datos aportados por la AECC, en 2023 un 56% de jóvenes de entre 14 y 18 años declaró haber comenzado a utilizarlos, una cifra que, aunque ha descendido al 46% en el último año, sigue siendo elevada.

La organización advierte de que estos dispositivos están dejando de ser una herramienta de abandono del tabaco para convertirse, en muchos casos, en una puerta de entrada al consumo de nicotina entre las nuevas generaciones.