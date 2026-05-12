El desahucio de dos chabolas en Vigo deja a dos familias en la calle: "No tenemos a donde ir"

Dos familias de Vigo piden a las administraciones una "vivienda digna" ante el desahucio de dos chabolas ubicadas en la zona del Calvario en las que llevan viviendo 15 y 24 años.

El colectivo As Niguéns se ha concentrado este martes ante las puertas del Ayuntamiento olívico para pedir una solución para estas personas, después de que en la tarde de este pasado lunes se tratase de ejecutar el lanzamiento, sin que finalmente se llevase a cabo por el mal tiempo.

Según explica Carmen, una de las afectadas, a Europa Press; ahora le han dado una semana para salir de allí, indicando ante los medios de comunicación que así lo harán y que ya tienen sus pertenencias recogidas.

Sin embargo, ha pedido "una mano" a las administraciones para poder encontrar una "vivienda digna" donde vivir con su padre y sus tíos, con los que en la actualidad comparte una infravivienda. Ella ha apostillado que lleva casi 15 años allí y no tiene a dónde ir.

El portavoz de As Niguéns, Antón Bouzas, ha explicado que la otra familia lleva hasta 24 años viviendo allí, siendo ahora echadas ambas porque los propietarios de la finca pretenden construir nuevos inmuebles. "Son personas que cobran prestaciones sociales que no cubren las necesidades básicas y viven en pobreza severa y no hay forma de conseguir que alguien les alquile", ha lamentado, criticando que ni Xunta ni Ayuntamiento "le dio ningún tipo de solución".

Según sus palabras, estas administraciones les dijeron que no tenían vivienda para estos casos ni podían alquilarles un trastero para meter sus pertenencias ni pagarles un hostal unas semanas.

"Venimos aquí para que la concejala de Bienestar Social, de una vez por todas, tengan viviendas en el Ayuntamiento de las que están abandonadas que pueden comprar, reconstruir o comprar viviendas ya asequibles en condiciones de salubridad y que estas familias sean atendidas humanitariamente", ha reivindicado.

La concentración ha contado con el apoyo, entre otros, del portavoz del BNG local, Xabier Pérez Igrexas, que ha estado acompañado también del diputado nacionalista Brais Ruanova.