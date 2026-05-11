Xabier P. Igrexas elige Coia para presentar su candidatura a la alcaldía de Vigo: "Non queremos un parque temático, senón unha cidade para vivir"

El BNG de Vigo ha inaugurado oficialmente la carrera a las elecciones municipales del próximo 23 de mayo, siendo la primera formación en confirmar candidato: Se trata de Xabier P. Igrexas, actual voceiro del partido nacionalista en la urbe olívica y que ha logrado mejorar sus resultados en los sucesivos procesos electorales: En las últimas locales pasó de uno a tres concejales, y en las autonómicas firmó el mejor resultado del BNG a nivel de las grandes urbes gallegas, siendo la olívica la única en la que ganó esta formación.

Así, el hasta ahora líder de los nacionalistas vigueses fue ratificado por la unanimidad de la asamblea local, que ensalzó su trabajo por Vigo y la "defensa incansable" de las clases populares en la ciudad. También destacaron la vocación política de Igrexas de "honesta" y "comprometida".

Vigo está "perdendo oportunidades polas loitas de egos"

Por su parte, Ana Pontón, que se trasladó hasta Vigo para apoyar a la apuesta de su formación en la ciudad más grande de Galicia, presentó a Igrexas como "un candidato traballador, que ama a esta cidade" y que, a lo largo de los últimos dos mandatos, fue capaz de "fiscalizar o labor do goberno local" y, al mismo tiempo, "traballar en positivo, poñendo enriba da mesa propostas solventes para Vigo".

El BNG quiere que Vigo sea "máis verde e sustentable" y que, además, apoye la cultura y el deporte. "Xabier quere unha cidade máis aberta e máis participativa. Temos un gran candidato que está sempre a pé de rúa", declaró Pontón, quien advirtió de que "as loitas de egos están facendo que Vigo perda oportunidades".

Presentación de la candidatura del BNG en Vigo. P.P.F.

"Pasar pantalla"

Por su parte, Igrexas pidió a los vigueses, durante su intervención, que "pasen pantalla" después de dos décadas de gobierno de Abel Caballero. "Non queremos un parque temático, senón unha cidade para vivir", manifestó, antes de criticar los 137 millones de euros que se quedaron sin ejecutar en 2025 y que supusieron, según Igrexas, la pérdida de oportunidades sociales, educativas y de movilidad.

El BNG vigués se erigió en el Hotel Coia de Vigo como la única alternativa ante un Abel Caballero "esgotado" y un Partido Popular "que non ten nada que ofrecer".

El BNG aboga por una ciudad más sostenible y humanizada frente "ao asfalto gris", y una política local que tenga en cuenta a los 60.000 vigueses en riesgo de exclusión social. También que aborde uno de los principales problemas que tiene Vigo a la hora de acceder a un alquiler o a la adquisición de un inmueble: "En Vigo hai sete pisos turísticos por cada vivenda de acceso a aluguer. Prácticamente, isto supón expulsar ás familias traballadoras da cidade", lamentó Igrexas, quien censuró que Caballero no haya sido capaz de impulsar un parque público de vivienda. "Estanse subastando vivendas en lugar de incorporalas a este parque", aseveró. Desde que Abel Caballero gobierna la ciudad olívica y siempre según datos expuestos por los nacionalistas, los alquileres se encarecieron en un 50% .

Por último y ante la posibilidad de una organización de partidos de izquierda para concurrir a los comicios en Vigo, el candidato del BNG vigués defendió que cada formación pueda mantener su propia estrategia. No obstante, llamó a la unidad en el voto porque "ningún voto que queira un cambio se debería perder".