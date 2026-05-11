Matamá llama a la "unidad" de las comisiones de fiestas de Galicia para abordar situaciones como el 'caso Saltamontes'

El presidente de la comisión de fiestas de Matamá (Vigo), Cristian González (a la derecha del todo), junto a otros miembros de la organización Europa Press

La Comisión de Fiestas de Matamá ha hecho un llamamiento a la "unidad" de todas las asociaciones de fiestas populares de Galicia para abordar sus funciones y "hasta dónde llega" su responsabilidad. Así lo ha dado a conocer este lunes, tras el sobreseimiento parcial y provisional de su presidente, Cristian González, de la causa abierta por el accidente mortal ocurrido en agosto de 2024 en la atracción Saltamontes.

En declaraciones a los medios, Cristian González ha insistido, al igual que ha hecho durante el proceso de instrucción judicial —en el que figuró como investigado—, en que el cometido de la comisión de fiestas es "mantener la tradición" de los festejos en la parroquia de Matamá, pero no ordenar el precinto de una atracción que no estaba autorizada.

Como recoge Europa Press, tras agradecer "todas las muestras de apoyo" recibidas en estos casi dos años de instrucción judicial, ha señalado que lo ocurrido puede servir de ayuda y ejemplo para todas las comisiones de fiestas populares, que "se tienen que seguir manteniendo" para preservar la tradición de unos eventos que son "un bien cultural".

Así, ha hecho un llamamiento a la unidad y ha anunciado la convocatoria, todavía por cerrar, de un encuentro de comisiones de fiestas de toda Galicia el próximo 30 de mayo en Santiago. El objetivo es abordar las funciones de las comisiones, y fomentar la unidad "para hacer frente al día a día". "Esto que nos tocó vivir a nosotros se puede pasar a cualquier comisión", ha apuntado.

Preguntado acerca de si lo ocurrido en agosto de 2024 ha influido en la forma de proceder de la comisión, Cristian González ha señalado que la organización se centró en "mantener la fiesta, fuera más grande o más pequeña". Asimismo ha recordado que el accidente mortal y el proceso judicial posterior afectó a la vida personal de los integrantes de la Comisión.

Con todo, y pese a la "satisfacción" por la decisión del juez, ha reconocido que se trata de "una batalla más". Mientras el caso no esté cerrado del todo con respecto a la comisión, ha asegurado, continúa el "momento de incertidumbre".

Proceso judicial

El accidente del Saltamontes ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos de la atracción se soltó y un joven de 36 años, Iván C.H., cayó sufriendo lesiones que le costaron la vida.

El tribunal de instancia de Vigo, sección de instrucción, plaza 3, abrió un procedimiento en el que estuvieron investigados el presidente de la comisión de fiestas, Cristian González; la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño; el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M.; el dueño de la atracción, Genaro Manuel M.D.S.; y el jefe de la Policía Local.

Tras la toma de declaraciones a investigados y testigos, y la práctica de diligencias, el juez ha dado por finalizada la instrucción. Ha ordenado que se siga la causa contra la concejal y contra el dueño del Saltamontes, a quienes imputa un posible delito de homicidio imprudente, en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave. Con respecto al resto de investigados, ha acordado el sobreseimiento y archivo provisional.