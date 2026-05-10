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La Escuela de Teatro de Vigo cuenta en la actualidad con 158 alumnos: "Subvencionamos la formación en un 75%"
El Concello le dedicará 335.000 euros a un contrato de tres años: Desde septiembre del 2026, hasta el 2029
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El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este fin de semana la adjudicación del contrato para la gestión de la docencia de la Escuela Municipal de Teatro. El Concello le dedicará 335.000 euros en un contrato de tres años: Desde septiembre del 2026, hasta el 2029.
Así, mediante este procedimiento, se subvencionará el 75% de la formación -anual, incluyendo cursos de verano- a cada alumno.
La escuela tiene, actualmente, 158 alumnos de entre cuatro y 16 años distribuidos en cinco itinerarios de formación: "Animamos a todo el mundo a sumarse al teatro, que es una forma maravillosa de desarrollo personal y cultural", aseveró Caballero.