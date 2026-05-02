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Una persona herida en O Rosal (Pontevedra) tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente

El hombre herido fue trasladado a su hospital de referencia, después de que un particular avisara a Emerxencias de que se encontraba semiinconsciente

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Una persona ha sido trasladada al hospital tras sufrir un accidente de parapente en O Rosal (Pontevedra). Se trata de un varón que sobrevolaba el monte de San Xián. No fueron necesarios medios de rescate en la operación.

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Tal y como ha indicado el 112 Galicia en su boletín informativo, el suceso tuvo lugar unos 10 minutos después de las 20:00 horas de este viernes. Entonces, un particular alertó de que un hombre se encontraba semiinconsciente y herido tras haberse caído con un parapente en una pista forestal en el monte de San Xián.

A continuación, como recoge Europa Press, el 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES da Guarda y a la Guardia Civil. Finalmente, el herido fue evacuado en ambulancia hasta el hospital de referencia.