El cadáver en descomposición hallado en una casa okupada de Vigo es el de un joven de 33 años

El cadáver hallado este pasado miércoles en una casa en ruinas de la ciudad olívica pertenece a un joven nacido en 1993, que fue identificado en las últimas horas por parte de la Policía Nacional. Según los agentes, no constaba denuncia de desaparición del joven.

Por otro lado, las mismas fuentes han indicado que, "aparentemente", el cuerpo no presentaba signos de violencia, y así lo ha confirmado la autopsia en estos últimos minutos.

La Policía Nacional continúa investigando el hallazgo del cadáver de este varón, encontrado en estado de descomposición en una casa en ruinas en el barrio histórico de Vigo.

El aviso llegó a los servicios de Emergencias poco antes de las 16.00 horas, y fueron los vecinos los que alertaron por el fuerte olor que salía de una vivienda que suele estar okupada y frecuentada por personas sin hogar, en el número 47 de la calle Poboadores, en pleno centro de la ciudad olívica. Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Imelga.