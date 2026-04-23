Vigo acogerá la manifestación de autónomos en Galicia por la subida de la cotización a los societarios

Vigo será el punto de encuentro este fin de semana para los autónomos que quieran mostrar su rechazo a la subida de la cotización a los societarios y colaboradores. Las marchas se han convocado, en esta ocasión, con urgencia, por lo que no todas las ciudades podrán manifestarse esta vez.

Sí será el caso de la ciudad olívica, que responderá a la convocatoria de la Plataforma por la dignidad de los autónomos "30N" con una movilización que se celebrará el 26 de abril, a partir de las 12:00 horas. Partirá desde Plaza de España con la reivindicación de unas condiciones de trabajo "dignas". También instando a una reducción de cuotas, a la protección social y al reconocimiento de este sector laboral.

Vigo se manifestará el mismo día que Castellón, Ciudad Real, Granada, Huesca, Mallorca, Murcia, Navarra y Valencia. Un día antes lo harán Madrid y Oviedo y, un día después, Cádiz y Almería.