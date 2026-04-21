Vigo inicia las obras del parking de Matamá, con una inversión cercana a los 1,6 millones

Arrancan las obras para la creación de un nuevo aparcamiento en el entorno de Manuel Cominges, en la parroquia viguesa de Matamá.

Según explicó al alcalde de Vigo, Abel Caballero, el proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución de 1.164.000 euros, a los que se suman otros 400.000 euros destinados a la adquisición de los terrenos. El acceso al parking se realizará por la parte alta de Manuel Cominges, frente al colegio de la zona.

El nuevo aparcamiento dispondrá de alrededor de 110 plazas, incluyendo un número significativo reservado para personas con movilidad reducida. Además, la actuación irá acompañada de una humanización integral del entorno, con la renovación de redes de saneamiento y pluviales, la mejora de los servicios, nueva iluminación y la creación de zonas ajardinadas.

Caballero destacó que esta infraestructura dará servicio tanto al día a día del barrio como a momentos de mayor afluencia, como fiestas y celebraciones en la parte alta de la parroquia. Asimismo, subrayó su proximidad a puntos clave como la iglesia, la Sociedad Atlántida de Matamá, la plaza central y el colegio de primaria.

"Vamos a hacer una gran obra en Matamá, que se lo merece", concluyó el alcalde.