Nueva jornada de sol en Vigo: ¿hasta cuándo se mantendrán los termómetros por encima de los 20 grados?

Hace un año, Vigo vivió los días más fríos de su primavera. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre el 12 y el 22 de abril de 2025, los termómetros estuvieron por debajo de los 20 grados, y a lo largo de esos 10 días, en la mayoría el mercurio se situó por debajo de los 10 grados.

Nada que ver con el mismo periodo de este 2026, en el que la ciudad olívica está disfrutando de unos días de temperaturas estables por encima de los 20 grados, como así ha sido a lo largo de este fin de semana. El sábado, incluso, las playas locales y del entorno se llenaron de visitantes.

Este clima se mantendrá hasta la mitad de la semana que viene, tras alcanzar los 26 grados el próximo martes, un día que, además, podrían llegar las primeras lluvias por la tarde.

El descenso de las temperaturas llegará a partir del jueves, con máximas de 18 y 17, hasta el domingo, cuando volverán a remontar. A la bajada del termómetro se sumará el cielo muy nuboso y la probabilidad de que la lluvia sea otra de las grandes protagonistas.