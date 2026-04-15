Desalojo y tapiado de una histórica nave de Vigo: de incendios y accidentes mortales a rehacer el frente de Beiramar

Construida a principios de los años 70 del pasado siglo, en la antigua nave de Pescanova se alojó la sede y cámara frigorífica de la empresa de su grupo Frigodis. Con cerca de 21.000 metros cuadrados de superficie, es la mayor edificación industrial de la calle Jacinto Benavente, pero también la que más ha sufrido los efectos del abandono.

El desalojo del inmueble y su posterior tapiado ha sido el último capítulo, al menos hasta ahora, de unas instalaciones que han vivido, durante los últimos años, varios incendios, ocupaciones y accidentes que dejaron como huella marcada el fallecimiento de varias personas.

Ya, en 2014, varias naves de Jacinto Benavente sufrieron incendios; entre ellos, el de Frigoríficos de O Berbés, que obligó a demoler la fachada. En el mes de mayo, era la de Pescanova la que ardía, según apuntaron los bomberos, de manera intencionada. El fuego se produjo en la primera y en la cuarta planta y los efectivos tardaron dos horas, acompañados de camiones autobomba, en sofocar el fuego.

El estado de abandono del edificio había provocado que el fuego se extendiese con más facilidad; de hecho, los bomberos advertían a la propiedad sobre la necesidad de que se retirasen productos químicos, aislantes y embalajes de las instalaciones, por seguridad.

2023, incendios y altercados

Pero el peor año para los incendios en esta antigua nave fue el 2023. En enero, un primer conato, seguido de un gran incendio en el que ardió el revestimiento de las cámaras y se apuntó a las personas que se refugiaban dentro como causantes, ya que el espacio se había convertido en un lugar donde ocupas y sintecho pernoctaban para protegerse del frío, haciendo hogueras.

Así, un mes después, en febrero, volvió a arder precisamente tras hacer una hoguera con muebles viejos. Los incendios se cerraban en agosto, y en todos los casos se señaló a aquellos que ocupaban la nave para resguardarse de una lluvia que, en este caso, hizo que las llamas no se extendieran, además de la rápida intervención de los bomberos.

A esto se sumaron también episodios como el de la pelea entre dos sintecho, de los cuales uno terminó en la UCI del Álvaro Cunqueiro y el segundo, presunto agresor, fue detenido y enviado a prisión. Era 27 de diciembre de un año en el que la nave fue precintada en varias ocasiones.

Accidentes y un fallecido

Pero la nave continuó siendo refugio habitual para muchos, con el peligro que suponían unas instalaciones degradadas por los incendios y sin seguridad ni salubridad. De hecho, en 2024 los bomberos tuvieron que rescatar a una mujer que había caído a un pozo de unos tres metros con agua dentro.

El año pasado continuó la degradación: un nuevo conato de incendio, el rescate de dos hombres atrapados en la cubierta y un nuevo fallecido. En este caso, fue un hombre de 42 años que apareció muerto tras caer accidentalmente desde el interior de la nave.

Antigua nave de Pescanova. Treintayseis

Desalojo

Este pasado lunes, tras varios años de abandono, la Policía Local ejecutó una orden judicial que autoriza al Concello de Vigo a entrar en la antigua nave de Pescanova; el objetivo, desalojarla y, después tapiarla.

Para las entre dos y tres decenas de personas que ocupaban ilegalmente las instalaciones existía un peligro "grave, real, objetivo y serio", además de que desde 2022 existía una resolución de Urbanismo que obligaba a Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU, propietaria del edificio, a tomar medidas de protección y tapiado. Algo que no habían llevado a cabo, a pesar de las varias multas coercitivas por el "deficiente estado de conservación" del edificio.

Futuro

En el horizonte de esta antigua nave y del "Polígono del frío" está su desaparición dentro de una operación residencial y terciaria que se ejecutará en la zona de Beiramar de la mano del nuevo PXOM.

Una actuación en un espacio "extraordinario" frente al mar, "una forma de rehacer, con enorme calidad e importancia, toda la zona de Jacinto Benavente". Estas eran las palabras de Abel Caballero en julio del año pasado, que habló de una "gran avenida urbana, flanqueada por viviendas de enorme brillantez arquitectónica" .

El objetivo es recalificar los terrenos en un periodo de tres años para rehacer la fachada urbana de Jacinto Benavente, salvando el desnivel con Marqués de Salvaterra, con alturas de un máximo de seis plantas, aunque se podrá rebasar por criterios de integración urbana o elementos singulares debidamente justificados.

La antigua planta de Pescanova, según el PXOM ya aprobado, será sustituida por viviendas, alrededor de 420, 130 de ellas protegidas, además de zonas libres y equipamientos.