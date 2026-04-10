Vigo Secreto: Cómo Google Maps destapa los narcolavaderos de la ciudad

La ciudad de Vigo está llena de secretos, desde historias ocultas hasta monumentos sorprendentes. Son tantas las incógnitas que cada día los vigueses descubren algo nuevo de su propia ciudad. En este caso, se trata de un secreto a voces que ahora ha quedado registrado oficialmente en Google Maps.

El servicio de mapas web y aplicación de navegación GPS desarrollado por Google ha incluido en su catálogo urbano dos direcciones realmente llamativas: dos antiguos lavaderos municipales que aparecen etiquetados como "narcolavaderos".

Uno de ellos se encuentra en el barrio de Teis y el otro en Coia, dos zonas que tradicionalmente han estado vinculadas al consumo de drogas en la ciudad. El "narcolavadero" de Teis se ubica en el Camiño Canceló, muy cerca de varios centros educativos: el Instituto A Guía, el Centro de Formación Profesional Divino Maestro Vigo y el EEI Plurilingüe Monte da Guía.

No obstante, la denominación en Google Maps no revela nada nuevo para los vecinos de la zona, quienes desde hace tiempo vienen denunciando la situación. Las actividades delictivas llevadas a cabo en los lavaderos generan ruidos molestos durante la noche y contribuyen a la sensación de inseguridad en el barrio.

El lavadero de Coia, por su parte, se localiza en el Camino Figueirido, en la dirección de Talleres Calzada Coia, una carpintería metálica, lo que resulta especialmente curioso y pone de manifiesto una posible confusión por parte de Google Maps.

Los lavaderos: un recuerdo del pasado

Los lavaderos son auténticos testigos de la historia y la cultura viguesa; la ciudad cuenta con más de un centenar de ellos. En épocas pasadas, estos espacios se convirtieron en núcleos de encuentro y socialización, donde los vecinos compartían no solo las tareas domésticas, sino también relatos, tradiciones y vínculos comunitarios que aún perduran en la memoria colectiva.

Cada lavadero, disperso en distintos puntos de la ciudad, narra una parte esencial del devenir histórico de Vigo, reflejando el modo de vida y las costumbres de generaciones pasadas.

Sin embargo, el paso del tiempo y la popularización de la lavadora han convertido el lavado manual en una práctica del pasado. Estas estructuras han quedado abandonadas y apenas visitadas, lo que las convierte en un espacio propicio para el menudeo de drogas y el consumo de estupefacientes.