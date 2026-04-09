Accidente en la AP-9 a su paso por Vigo: una persona herida y retenciones

Un accidente en la AP-9, a su paso por Vigo, ha dejado al menos una persona herida y ha provocado retenciones a primera hora de esta tarde.

Según ha informado Europa Press, el siniestro se ha producido alrededor de las 15:30 horas y fue un particular el que dio aviso al 112 Galicia, que ha concretado que los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 154, a la altura de Candeán, en dirección Rande.

Allí, dos vehículos habrían impactado, dejando al menos una persona herida, que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios de urgencias del 061.