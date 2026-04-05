Rescatan a los dos tripulantes de una planeadora que volcó en A Guarda (Pontevedra)

Una planeadora ha volcado esta mañana en la zona de A Guarda (Pontevedra), dejando a sus dos ocupantes en el agua. El incidente ha movilizado a medios de rescate, aunque finalmente ha sido otra embarcación del mismo tipo la que los ha llevado a tierra. Una vez a salvo, los afectados fueron trasladados al hospital.

Alrededor de las 10:00 horas, según informa Europa Press, el centro de Salvamento Marítimo en Vigo recibió una llamada del 112, según relatan fuentes del organismo estatal de seguridad marítima. La central de emergencias le informó de que una persona había visto el vuelco de esta planeadora al sur del puerto de A Guarda, a unos 500 metros de tierra.

A continuación, fueron movilizados el helicóptero Pesca I (de Gardacostas de Galicia), la patrullera Corvo Mariño (de la Guardia Civil) y la Salvamar Mirach (de Salvamento). A las 10:50 horas, la aeronave informó de que otra planeadora había rescatado a los dos tripulantes, a los que transportó hasta el puerto del municipio costero.

A su llegada, una ambulancia del 061 les recogió para trasladarlos al hospital. El 112 y la Guardia Civil ratificaron que los dos rescatados eran los únicos ocupantes de la planeadora volcada.