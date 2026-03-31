Hachís con la cara de Ronaldinho: detenido un joven en Vigo con más de 900 gramos de drogas

La Policía Nacional de Vigo ha detenido a un joven como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los agentes le intervinieron más de 900 gramos de sustancias estupefacientes: 247 gramos de cocaína y 665 gramos de hachís.

Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana en la zona centro, mientras se celebraba A Reconquista en el Casco Vello. Entonces, agentes de la Policía Nacional observaron a un joven salir de portal con dos bolsas en sus manos.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo aceleró el paso de manera brusca y comenzó a mirar hacia atrás con actitud nerviosa. Ante estos "indicios", aclara la Policía Nacional, se procedió a interceptarle para su identificación.

En ese momento, el joven huyó a la carrera, iniciando una persecución por las calles aledañas. Los agentes solicitaron apoyo por radio y observaron cómo el sospechoso se deshizo de las bolsas: una fue arrojada a unas escaleras y la otra la ocultó bajo un vehículo.

Los efectivos policiales recuperaron ambas bolsas, mientras sus compañeros seguían el rastro del joven, que fue detenido en la zona de Beiramar. En el interior de estos envases se hallaban diversas sustancias estupefacientes: hachís envasado con la cara de Ronaldinho y varios pequeños sacos de cocaína.

Tras el pesaje, la Policía contabilizó 12 envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de 247 gramos, y siete bloques de hachís, con un peso aproximado de 665 gramos.