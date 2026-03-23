Detienen en Vigo a un hombre por realizar múltiples compras con tarjetas robadas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por realizar múltiples compras con tarjetas robadas en la misma mañana. Una de las víctimas desconocía que le habían sustraído su tarjeta hasta que fue alertada por las autoridades.

Una empleada de un establecimiento de Vigo alertó a la Policía Nacional cuando se percató de que el sujeto había intentado pagar una compra con una tarjeta a nombre de una mujer. Al ser advertido por la cajera, el individuo huyó del local.

Según fuentes policiales, el ahora detenido había acudido al mismo establecimiento horas antes de aquel 14 de marzo y había realizado otra compra utilizando una tarjeta bancaria diferente.

Tras conocer el suceso, agentes de la Policía Nacional realizaron una búsqueda por la zona, localizando al autor en un parque cercano. Durante su identificación, comprobaron que portaba dos tarjetas bancarias a nombre de una mujer, así como una tercera coincidente con la compra anterior.

Además, llevaba varios tickets de compra, que evidenciaban que las tarjetas intervenidas habían sido empleadas para realizar diferentes adquisiciones en comercios de la ciudad. Acto seguido, los agentes contactaron con una de las víctimas, quien reconoció desconocer la desaparición.

Como la segunda persona afectada, al revisar los movimientos bancarios, verificó que se habían realizado varias compras no autorizadas. En consecuencia y ante la acumulación de indicios, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de estafa.