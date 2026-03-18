El PP de Vigo exige al Concello que cumpla con el plan de mejora de los parques infantiles: "Ni se ha licitado" PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo ha puesto el foco en los parques infantiles de la ciudad, que, denuncian, se encuentran en "un creciente estado de abandono", por lo que reclaman al Concello que actúe de manera urgente.

La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, ha recordado al alcalde, Abel Caballero, que se anunció un plan de mejora urgente para los 66 parques infantiles de la ciudad "a bombo y platillo" en septiembre de 2025 que se pondría en marcha esta primavera, pero "a día de hoy ni ha empezado porque ni siquiera está licitado".

Además, ha indicado que tampoco ha entrado en vigor el contrato de mantenimiento y conservación de estos espacios, adjudicado recientemente a FCC por 9,3 millones de euros y por un plazo de 5 años.

"Una vez más ha fallado la previsión y diligencia por parte de este gobierno municipal, más centrado en inaugurar instalaciones que en conservarlas", ha denunciado Sánchez, que ha lamentado que con el paso del tiempo el deterioro es mayor y, por tanto, aumenta "el coste de reparación".

El PP denuncia que en los parques infantiles de la ciudad hay multitud de juegos rotos, presencia de óxido, falta de caucho en el suelo y una "alarmante falta de limpieza" en unos espacios que son utilizados por niños y niñas de corta edad, que "pone en riesgo la seguridad de los más pequeños" y ha obligado a "precintar instalaciones por la falta de piezas de repuesto, como ocurre por ejemplo con los juegos de agua en Navia".

Para Sánchez, ante las múltiples reclamaciones de los ciudadanos "no ha habido una respuesta ágil, más bien lo contrario", por lo que ha reclamado a Caballero "agilidad" para resolver la situación.

"Vigo merece parques infantiles seguros y bien mantenidos durante todo el año, no solo cuando hay elecciones cerca", ha concluido.