Sanitarios de la unidad de terapias de Vigo denuncian la "imposición" del plan funcional

Concentración de trabajadores de las unidades de terapia del Chuvi, para denunciar la "imposición" de un nuevo plan funcional CIG

Personal de la unidad de terapias del Centro Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se han concentrado este martes en diferentes puntos de la ciudad para denunciar la "imposición" del nuevo plan funcional. Fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales aseguran que no ha sido negociado y supone una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.

Como informa Europa Press, los trabajadores han denunciado que la dirección del área sanitaria "pretende implantar de manera unilateral, sin abrir ningún proceso de negociación", un plan funcional que contempla turnos rotatorios para todo el personal. Han afirmado que no se tienen "en cuenta las necesidades reales del servicio ni las de los profesionales".

Además, han criticado que se pone en riesgo la continuidad asistencial de los pacientes y tampoco se atiende a las especializaciones terapéuticas de cada persona trabajadora, "elementos clave para garantizar una atención de calidad".

A esto se suman los problemas para la conciliación familiar de la plantilla, y el hecho de que no se contempla el mantenimiento de un mínimo de turnos fijos para dar estabilidad a los equipos.

Según han advertido, esta reorganización "no aborda la falta estructural del personal" y han insistido en que cualquier cambio en los turnos "debe ir acompañado de un refuerzo" en la plantilla.

Por todo ello, han reclamado a la gerencia la paralización del plan funcional y la apertura de un proceso de negociación para adoptar medidas "consensuadas", "respetuosas con los derechos laborales" y que permitan mantener la calidad asistencial.