Vigo Emprende prestó apoyo a más de 500 empresas desde el comienzo de 2026

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la presentación de Vigo Film Office en Fitur 2026 S.P.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, manifestó este sábado su apoyo a los empresarios y autónomos de la ciudad olívica para "crear nuevos proyectos", pero también "para consolidar sus negocios".

Por medio del programa Vigo Emprende, el Concello atendió, según el regidor local, a 47 empresas y usuarios durante el pasado mes de febrero. De esta cantidad, 23 fueron posibles propuestas empresariales y económicas y surgieron, en base al programa, 21 nuevos proyectos, tal y como aseveró el regidor olívico.

Por otro lado, Caballero recordó la reciente celebración, en el Pazo da Raposeira, de una formación relacionada con la Inteligencia Artificial. Un total de 38 personas acudieron a este curso.

Por último, el Consistorio vigués atendió, desde comienzos de 2026, a 564 empresas, 488 proyectos y 117 talleres.