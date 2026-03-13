El PP pide una auditoría de las cuentas de Bembrive, el "kilómetro cero de la corrupción en Vigo" PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo ha reclamado al alcalde Abel Caballero que ordene una auditoría de las cuentas de la Entidad Local Menor de Bembrive, al considerar que su gestión económica es "un agujero negro de opacidad".

La presidenta popular, Luisa Sánchez, ha realizado esta petición después de que la Xunta de Goberno Local aprobase este viernes, fuera del orden del día, una transferencia de 329.000 euros a esta institución.

Según ha denunciado, Bembrive lleva doce años sin presentar presupuestos, desde 2014, y desde 2017 incumple además su obligación legal de remitir sus cuentas al Consello de Contas de Galicia para su fiscalización.

Sánchez ha asegurado que la Entidad Local Menor "es el kilómetro cero de la corrupción política en Vigo", vinculando esta situación a los antecedentes judiciales de dos exalcaldes pedáneos socialistas de la entidad, condenados, según ha indicado, por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

La líder local del PP ha acusado a Caballero de mantener su apoyo financiero a Bembrive sin ejercer "el más mínimo control" y se ha preguntado por qué no exige transparencia sobre el destino de los fondos públicos transferidos.

Además, ha lamentado que esta actitud de Caballero "no es nueva". "Ya la vimos en el caso del enchufe de la cuñada de Carmela Silva, donde el Concello de Vigo rechazó personarse en la causa como perjudicado para reclamar los más de 100.000 euros que se llevó sin trabajar ni un solo día", ha concluido.