Detenido en Vigo un padre que circulaba drogado con su hija de 9 años sin cinturón

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo- Redondela, adscritos al Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD), detuvieron a un varón que circulaba drogado con su hija de 9 años, en el asiento trasero sin utilizar ningún sistema de retención infantil ni cinturón de seguridad.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes en una céntrica calle de la ciudad. Tras detectar esta situación, los agentes, que realizaban labores de vigilancia en vehículo camuflado, procedieron a dar el alto al turismo, con matrícula de Portugal, tras detectar esta situación.

En el momento en que el conductor bajó la ventanilla, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo y, al registrarlo, localizaron varias bolsas que contenían, aparentemente, marihuana.

Durante la intervención, el conductor fue sometido a las pruebas de detección de sustancias tóxicas, arrojando resultado positivo en cocaína y en opiáceos.

Ante la gravedad de los hechos, el turismo fue retirado al depósito municipal y el varón quedó detenido por un presunto delito de tráfico de drogas. La menor, dada la situación, fue atendida de inmediato por los agentes actuantes, siendo trasladada en un vehículo camuflado sin distintivos a dependencias policiales, donde se activaron los protocolos establecidos para la protección de menores.

Tras ser informada de lo ocurrido y encontrarse en Portugal en el momento de los hechos, la madre de la menor tuvo que desplazarse hasta Vigo, acudiendo posteriormente a las instalaciones policiales, donde se hizo cargo de la niña.