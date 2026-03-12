Vigo subvencionará la reforma de viviendas vacías para devolverlas al mercado

El Concello de Vigo ha iniciado la redacción de las bases reguladoras con las que se favorecerá el acceso a ayudas para rehabilitar vivienda vacía. Se trata de fondos consignados para rehabilitación y mejora de estos inmuebles siempre que, posteriormente, se dediquen a alquiler a un precio tasado.

Así lo anunció este jueves el regidor local, Abel Caballero, quien precisó que el montante total de la ayuda asciende a 2.150.000 euros: "Es el mayor esfuerzo presupuestario que hace ningún ayuntamiento en toda Galicia. Se pueden subvencionar obras por valor de 30.000 euros", remarca. "La Xunta, para toda Galicia, destina 2,8 millones de euros", añade.

Para las obras que tengan un valor menor de 16.000 euros se financiará el 80% y, desde los 16.000 a los 30.000 se financiará el 30%. "La media de una vivienda que pida esta ayuda será de 17.000 euros, el 57% del importe de la obra. La Xunta concede menos ayuda. La cuantía máxima autonómica es de 11.000 euros y la nuestra es un 54% superior. Confío en que el PP le debe decir a su partido que cambie la norma y se iguale al Concello de Vigo", expuso Caballero.

Por otro lado, el Concello dará ayudas para obtener el certificado de eficiencia energética (100%) y a la contratación de seguros y avales (3.000 euros). Las ayudas pueden llegar, según Caballero, hasta los 20.000 euros.