Vigo rinde homenaje a las víctimas del 11M

Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el Concello de Vigo convocó esta mañana un minuto de silencio en la ciudad.

La fecha coincide con el recuerdo de los Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que se cobraron la vida de 193 personas.

La corporación municipal se concentró en la Praza do Rei en señal de homenaje y solidaridad con las víctimas y sus familias, recordando la importancia de mantener viva la memoria de quienes sufrieron aquel trágico atentado.