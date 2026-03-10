El combustible se estabiliza en Vigo este martes, pero subirá: "No sé hasta dónde vamos a llegar"

Jornada estable, en lo que tiene que ver con el incremento de precios del combustible, en Vigo, pero con previsión de nuevas subidas más pronto que tarde debido a la situación bélica en Oriente Próximo. Seguramente, esta misma noche.

En la Gasolinera Repsol de República Argentina, Jorge, encargado de la estación, explicaba que en esta terminal los surtidores presentaban el mismo precio que este pasado lunes, pero esto no implica nuevas subidas: "De hoy para mañana habrá subida. Yo no pedí cisterna hoy, pero de haberlo hecho cambiaría el precio. Esto será cosa de un día o dos", explica. "Ha subido entre 20 y 30 céntimos, más el Diésel que la gasolina. Dices tú, 'llegamos al tope', pero ya te digo que va a subir el carburante. No sé hasta dónde", añade.

Se habla, en el sector, de un precio de 120 dólares el barril. "No se prevé una bajada mientras esto dure. Por ley las petroleras tienen que tener reservas para 92 días, entonces no lo entiendo", señala Jorge. "Nos dicen que en las estaciones nos estamos forrando, y no. Hemos comprado camiones con una diferencia sobre el mismo producto, la misma cantidad y en la misma semana de 9.000 euros, ojo", añade.

Estación servicio Vigo, a 10 de marzo de 2026. P.P.F.

En esta estación el Gasóleo está a 1,889 y la Gasolina a 1,709. En este caso, los días anteriores se mantuvo el precio, puesto que la subida más fuerte en este sentido se produjo del 6 al 7 de marzo. El Gasóleo se vendía por aquel entonces a 1,789 y la Gasolina a 1,669. "Nosotros estamos obligados a informar cada lunes a la plataforma del estado de los precios que tenemos y, a mayores, cada vez que se haga un cambio de precio", concluye Jorge.