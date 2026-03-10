Cerrada al tráfico la carretera entre O Viso e Hío, en Cangas (Pontevedra), por obras

A partir de este miércoles, y durante tres días, la carretera provincial que une los núcleos de O Viso e Hío, en Cangas (EP-1005), permanecerá cerrada al tráfico con motivo de las obras que se están realizando en dicha vía.

En concreto, las actuaciones permitirán reparar el firme en toda la carretera provincial (situada en la Rúa do Igrexario, desde la intersección con la PO-315 hasta la intersección con la EP-1004 Vilariño-O Hío y con la EP-1008 O Hío-Vilanova) con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad a lo largo de su kilómetro de longitud.

Mientras duren las obras se habilitará un desvío por la calle David Cal, en la también provincial EP-1004 Vilariño-O Hío, que estará debidamente señalizado para facilitar la circulación. Debido a su funcionamiento y aceptación, se replicará el mismo itinerario alternativo utilizado durante las obras realizadas en 2022 en esta vía para dotarla de una senda peatonal y zonas de convivencia, además de sistemas de reducción de velocidad y la renovación de la red de iluminación.