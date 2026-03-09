Continúa el aumento de precio del combustible en Vigo: el diésel roza el 1,90 por litro

Continua el aumento de precio del combustible en Vigo: el diésel roza el 1,90 por litro Treintayseis

En poco más de una semana, el precio del combustible se ha disparado, con la consiguiente afección en las gasolineras de Vigo, que registran un aumento del valor, que se nota significativamente en el gasoil.

Desde el sector cuantifican esta subida en una horquilla de entre 20 y 25 céntimos la gasolina, y 25 y 30 céntimos el diésel.

Esta mañana, una de las gasolineras del centro, situada en la calle Oporto, marcaba el precio del gasóleo A+ rozando el 1,90 por litro, mientras que la Sin Plomo 95 superaba el 1,70.

El precio medio del Gasóleo A+ en la provincia de Pontevedra ha pasado de 1,607 euros el pasado 3 de marzo a 1,868; el Gasóleo A, de 1,511 a 1,776.

La gasolina Sin Plomo 98, por su parte, ha aumentado desde 1,698 de hace una semana a 1,804, mientras que la Sin Plomo 95 ha pasado de 1,53 a 1,651.

Se espera que a lo largo de la semana sigan subiendo los precios, mientras no desescale el conflicto bélico.