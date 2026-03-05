El BNG de Vigo propone que el Concello impulse "comunidades energéticas locales"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha propuesto este jueves al Concello de Vigo la creación de una Oficina Municipal de Energía. Su objetivo consistiría en impulsar comunidades energéticas locales para hacer frente a la "pobreza energética" de la ciudad, donde uno de cada cinco hogares tiene dificultades para mantener su vivienda caliente en invierno.

Así lo ha defendido el portavoz municipal de la formación nacionalista, Xabier P. Igrexas, quien considera que estas propuestas "devolverían a las viguesas y vigueses el control de este recurso básico" frente a la dependencia actual de grandes compañías eléctricas. Ha asegurado que estas deciden precios "para seguir alimentando sus lucros millonarios".

Sobre su iniciativa, Igrexas ha destacado que las comunidades energéticas locales permiten que las vecinas y vecinos, colectivos y pequeñas empresas se organicen para producir y consumir energía renovable con instalaciones compartidas en cubiertas de edificios públicos y privados.

"Reduciría costes, garantizaría la estabilidad frente a las subidas de precios y promovería la solidaridad y la sostenibilidad en los barrios", ha reafirmado el portavoz del BNG de Vigo, que ha detallado que los beneficios se podrían reconvertir en las propias comunidades. En concreto, en proyectos de eficiencia energética y la creación de espacios verdes.

Con el objetivo de llevar a cabo esta propuesta, el BNG considera necesario crear una Oficina Municipal de Energía, que sería la organización encargada de elaborar un mapa energético detallado de la ciudad, así como ofrecer asesoramiento jurídico a los vecinos y vecinas.

"Queremos que cada barrio teña voz, que cada fogar poida acceder a estes recursos de forma equitativa", ha recalcado Igrexas, que ha manifestado que "é hora de que Vigo tome o control do seu futuro enerxético e constrúa barrios máis xustos, sostíbeis e solidarios, onde a veciñanza sexa protagonista".