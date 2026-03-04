El PP exige a Caballero que pacte el derribo de las antiguas casas de maestros de O Sello tras Canicouva

Los concejales del PP, Luisa Sánchez y Miguel Martín, frente a las antiguas casas de maestros de O Sello, en Vigo PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo ha exigido al alcalde Abel Caballero que atienda a las demandas de la comunidad educativa del CEIP O Sello. Sus antiguas casas de maestros también se encuentran en la misma situación que las del colegio Canicouva, que el Concello anunció este martes que iba a derribar.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha recordado que la desafectación fue solicitada en ambos casos "con urgencia" por el Concello en 2022. La Xunta resolvió esta petición en enero de 2023 y, denuncia la líder popular, sin que desde entonces se haya hecho "absolutamente nada".

"Eso a pesar de las reiteradas peticiones por parte de la dirección de O Sello para proceder al derribo de las viviendas, en estado ruinoso, y a la posterior recuperación de ese espacio para uso educativo", ha remarcado la edil de Vigo. Por este motivo, ha reclamado que el Concello se siente y acuerde una solución para esos edificios con la comunidad educativa.

Los populares han expresado su "satisfacción y alegría por la rectificación" del alcalde respecto a Canicouva, cuyas casas de maestros se encontraban en la misma situación que las de O Sello. Por esta razón, Luisa Sánchez ha insistido en la necesidad de atender a las necesidades del centro de Cabral.

Luisa Sánchez ha afirmado que el Concello "tiene dinero de sobra" para acometer ambos proyectos, por lo que ha exigido "voluntad política" para llevarlo a cabo. "Hay más de 200 millones de euros en remanentes que deberían ser usados en las necesidades de los vigueses, como es el caso", ha concluido.