La DGT pone en marcha un nuevo radar en Vigo: ubicación confirmada

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la puesta en marcha de 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas. Entre ellas, Galicia, que contará con dos nuevos dispositivos en A Coruña y en Vigo.

En el caso de la ciudad olívica, se trata de un radar fijo que se situará en la VG-20, en el punto kilométrico 10 280 D. Es decir, estará ubicado en la circunvalación viguesa, justo antes de llegar al Hospital Álvaro Cunqueiro en dirección Vigo.

Estos radares forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025. Hasta el momento, estaban en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026, según informa DGT.

Entre los 33 nuevos radares, se encuentran 20 fijos y 13 de tramo. Además de en Galicia, estarán ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia.

Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por el radar. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.