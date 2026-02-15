Ofrecido por:
Los ganadores del desfile de Entroido de Vigo se conocerán este miércoles
Hay unos 18.500 euros en juego para las 18 comparsas participantes en la comitiva viguesa
Vigo vivió este pasado sábado su desfile de Entroido 2026. Como estaba previsto y después de semanas de lluvia incesante, el sol y la estabilidad atmosférica acompañaron a unas comparsas que no pudieron ofrecer mejor espectáculo.
Los bailes, el color, las luces y la imaginación fueron los auténticos protagonistas en cada una de las 18 agrupaciones que, llegadas desde Vigo, pero también del área metropolitana y de comarcas próximas como el Baixo Miño u O Val Miñor, dieron lo mejor de sí mismas.
Tras más de dos horas, los participantes en las comparsas, que se repartirán hasta 18.500 euros en premios, llegaron a Porta do Sol. En total, fueron 18 las agrupaciones encargadas de animar el Entroido en Vigo: "Navia, explosión de colores" (Navia), "Circo Tolo Musical" (Karios), "O Fénix" (Os Campechanos), "Soutelo en vea" (O Borralliño), "Reinventando o País das Marabillas" (Trazos Festival), "Xogos de mesa" (Fantasía), "Pingas de Arte Galega" (A comparsa do Carrás), "Sabores do mundo" (Os da casa), "Verbena Galega" (Valla), "2030 porvir" (Carnavales de Mañufe), "Legado de ouro e area: As fillas do Nilo" (A Merced de Chaín), "Os piratas de Beade" (Beade), "Entre a lúa e o lume: Lendas vivas galaicas" (Luces de Tomiño), "Mery Poppyns" (Os imprescindibles), "O segredo do frondal" (O millor de cada casa), "Chapote á vida" (Os furafollas), "Entre fíos van os festeiros" (Os festeiros), "Chegou papá" (O mosteiro de Pexegueiro).
Según fuentes municipales, los ganadores de esta edición se darán a conocer el próximo miércoles. Será el Concello el encargado de comunicar la deliberación.