Abel Caballero: "Vigo necesita tener alta tensión eléctrica, porque es industrial"

En un audio remitido a los medios de comunicación este domingo de Entroido, el regidor olívico, Abel Caballero, ha reclamado que Vigo se conecte a la alta tensión eléctrica sobre todo y especialmente, dado su carácter industrial.

Más concretamente, Caballero aseguró que la urbe olívica necesita una tensión de 182 megavatios como "una de las grandes ciudades industriales de España y de Europa". Además, puntualizó que la tensión media puede paralizar la actividad de los robots en empresas como Stellantis.

Caballero culpó a Rajoy de haber hecho caso omiso al planteamiento, hace ya varios años, de esta necesidad, lo que acarreó "problemas" en la ciudad. "La alta tensión queda en Atios, en Porriño, no llega a Vigo", subrayó. "En 2018 se lo planteé a Sánchez y a Teresa Ribera y me dijeron que sí. Llevamos año y medio trabajando en la ruta. Quedaba por determinar la subestación, pues ayer conocimos que será en Stellantis, que tiene ya la concesión. Esto es una revolución energética", añadió.

72 millones de euros serán abonados por Red Eléctrica: "Se lo quiero agradecer al Gobierno de España y a Red Eléctrica, porque cumplieron. Es una gran noticia", concluyó Caballero. "Se le hace justicia a la ciudad. Hay temas que no son vistosos, pero son fundamentales", concluyó.