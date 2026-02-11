Así han sido los destrozos en Nigrán (Pontevedra) tras el paso de las borrascas: "El mar busca su sitio" Treintayseis

El 1 de febrero, la zona costera de la provincia de Pontevedra se preparaba para una alerta naranja por oleaje a la que le siguieron avisos de nivel amarillo también por lluvias, viento y tormenta. La borrasca Leonardo dejó una semana pasada llena de incidencias y a Vigo sin servicio ferroviario.

Pero una de las imágenes más llamativas y que ha dejado un rastro más profundo de la fuerza que ha tenido este tren de borrascas y su incidencia en el mar ha sido la del paseo marítimo de la playa de Panxón. El efecto de la luna llena y la marea alta propició que las olas se estrellasen con virulencia contra el hormigón, provocando graves desperfectos.

El martes, el restaurante Eladio, uno de los más clásicos del paseo, compartió las primeras imágenes de cómo estaba afectando el temporal al tramo que avanza delante de su local. Mamparas tumbadas por el viento y losas despegadas, además de la barandilla metálica a punto de quebrarse. El peligro para los vecinos hizo que se cerrase el paseo al día siguiente, desde el Puntoecoma hasta el final, en dirección Playa América.

Imágenes del paseo de Panxón y el restaurante Eladio. Facebook Restaurante Eladio

Pero la continuidad de las inclemencias del tiempo ha ido desgastando cada vez más esta zona, llegando a afectar también a Montelourido y la carretera entre A Madorra y Area Fofa, ahora cortada al tráfico por los socavones. "Hace 50 o 60 años eso era playa, es como si el mar quisiese recuperar su espacio", comenta el alcalde de Nigrán, Juan González, a Treintayseis.

El mar no sólo ha querido recuperar su sitio, sino que lo ha hecho tirando abajo construcciones que parecían imposibles de derrocar. El paseo lucía este martes cerrado también en los accesos, sin barandilla y con restos del muro sobre el arenal y sobre las propias losas, en medio de un viento y una lluvia que, sin ser de la misma potencia que la de pasados días, regalaba una postal temible.

Las dunas protegidas del Espacio Natural de Interés Local (ENIL) Ecosistema Dunar Playa América-Panxón, entre el río Muiños y el paseo, también mostraban sus cicatrices; el paseo de madera está destrozado en la parte que sobrevuela la zona y la parte recuperada de las dunas se ha perdido.

"El hecho de que esa duna esté ahí hizo su labor", valora el alcalde nigranés, porque "la arena volverá, y ha evitado que el mar no entrara más, porque hubiese destrozado las carreteras que hay ahí. Si llega a ocurrir hace años, a saber hasta dónde hubiese llegado el mar", reflexiona, poniendo en valor la recuperación puesta en marcha hace pocos años.

Ayuda "técnica"

Desde el Concello de Nigrán, entienden que, de momento hay que esperar a que finalice el tren de borrascas, que el tiempo amaine para poder evaluar daños y, después, ponerse manos a la obra con las reparaciones que sean necesarias. "Una vez que pare el temporal se hará una valoración para ver qué hay que hacer", indica Juan González. Por el momento, añade, los trabajadores municipales tratan de ir paliando determinados destrozos causados por el tiempo, como reparar carreteras y caminos.

"Hemos hablado con la Subdelegación y la Delegación del Gobierno; también con la Xunta, que nos dicen que no es de su competencia, pero más que ayuda económica, que por supuesto nos vendrá bien, ahora lo que más demandamos es ayuda técnica, para que nos digan qué debemos de hacer para que esto, que va a volver a ocurrir, no afecte de esta manera", añade.

Zona de las dunas en Panxón-Playa América. Treintayseis

El regidor es consciente de que "va a volver a ocurrir", a causa del cambio climático y el aumento de la fuerza de las mareas. "No podemos volver a crear las dunas que había en Panxón, porque tendríamos que destruir 700 viviendas, sabemos que no es posible volver atrás, pero sí conseguir que la próxima vez no genere tantos destrozos", reflexiona el alcalde de Nigrán.

"Esto pasou toda a vida"

Tras el paseo marítimo, en la calle Cidade de Vigo, están muchos de los portalones de entrada y salida de las casas que están en primera línea de playa. De uno de ellos, sale apurada una mujer; es encargada de mantener algunas de estas viviendas, vacías durante el invierno, en condiciones hasta que vuelvan a estar habitadas.

"Me coincidió justo dentro de la casa. Era impresionante ver cómo las olas se estrellaban contra el muro, incluso el agua llegó a inundar parte del jardín", explica mientras camina rápido para acudir a otra casa de la zona. En la parte trasera del Eladio, un trabajador se resguarda del viento y la lluvia. "Yo iba en coche por la zona del Gaifar, por la carretera al lado de las dunas, y tuve que parar porque con el viento empezaba a dar bandazos", infiere.

"Los vecinos de siempre ya me dicen que nos asustamos por nada. 'Esto pasou toda a vida, pero antes non había tele e non se veía en todas partes'", relata Juan González al ser preguntado por si recordaba algo igual. "En esa época, me decían 'o mar cando estaba bravo viña contra as casas'", continúa.

González es consciente de que la forma de urbanizar las zonas de playa para hacerlas más turísticas ha sido montando paseos y robando espacio al mar, pero el mar tiene memoria, por lo que regresa de manera natural a dónde siempre acostumbró a descansar.

El alcalde nigranés deja una frase antes de que finalice la conversación: "El mar busca su sitio".