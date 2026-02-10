Xunta y Concello de Vigo rivalizan por la construcción de vivienda: ¿hay solución a corto plazo?

El acceso a una vivienda es, desde hace años, una de las principales preocupaciones en el país, y en el caso de Vigo, el problema se amplifica, situándose como la ciudad gallega con más demandantes de vivienda pública, que casi duplican a los habitantes de A Coruña.

Desde las Administraciones públicas, saben que es uno de los problemas que más urgen resolver y, de hecho, los anuncios sobre este asunto tanto de la Xunta como del Concello son habituales semanalmente y ocupan titulares, además de servir también para el habitual cruce de declaraciones con el objetivo de destacar quién está haciendo más por tratar de aliviar la amplia demanda.

Los datos oficiales señalan que Vigo cuenta con más de 7.100 demandantes de vivienda pública, lo que supone más de un tercio de toda Galicia. Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad olívica cuenta con 144.000 viviendas, de las cuales 21.700 están vacías y alrededor de 10.000 tienen un uso esporádico.

A esto se suman, además, los precios del alquiler y de la compra-venta, en continuo aumento y que se sitúan en números de récord prácticamente cada mes.

Concello de Vigo: 732 habilitadas o en fase de construcción

Proyecto H.E.Co (Híbrido, Ecolóxico e Cohabitacional). Cedida

Desde el Concello de Vigo, están tratando de paliar la falta de vivienda con planes para la construcción de viviendas con algún tipo de protección, además de haber puesto en marcha la Empresa Municipal de Vivienda, que incluye un Plan de Alquiler.

Según los datos que reportan fuentes municipales, el Concello cuenta con 732 viviendas habilitadas o en fase de construcción a pesar de que, matizan, "no tiene competencia en la materia". En el desglose de estas viviendas se cuentan 210 en Santa Cristina, 27 en Esturáns, 88 en Barreiro, 6 planificadas en una parcela del CEIP Canicouva y 401 rehabilitaciones en marcha.

En el caso de las viviendas de Esturáns, en el ámbito de Tomás Alonso, se trata de un edificio de 9 plantas con 27 viviendas, 18 de un dormitorio y 9 de 2 habitaciones, con 39 plazas de garaje y trasteros. Tras quedar desierta la licitación en junio de 2025, se licitó de nuevo en noviembre del año pasado como contrato mixto, proyecto y obra, por un importe de poco más de 7 millones de euros y un plazo de 27 meses, 3 de proyecto y 24 de obra.

Si atendemos a los posibles plazos, este inmueble se irá más allá de 2026 en base al contrato de 27 meses.

El proyecto de 88 viviendas en Barreiro, el Concello presentó el elegido en marzo de 2024; se trata de H.E.Co (Híbrido, Ecolóxico e Cohabitacional) en el que también se proyecta un centro cívico, un auditorio y un aparcamiento. Las viviendas serán de 1, 2 y 3 habitaciones, y también dúplex, y todas contarán zona exterior y con dos fachadas.

Además, habrá un ala dedicada a viviendas colaborativas, con salas comunitarias para personas mayores y también para jóvenes, un aparcamiento de 88 plazas y un número importante de vivienda pública.

También en Lavadores, en este caso en Santa Cristina, la Xerencia de Urbanismo aprobó a mediados del pasado mes de enero la redacción del proyecto de urbanización por 41.000 euros y 5 meses de plazo para un total de 200 viviendas.

El pasado 23 de enero, se aprobó también la segregación de una parcela del CEIP Canicouva para construir 6 nuevas viviendas que pasarán a formar parte del parque público municipal. En esta parcela existe un edificio que acogía las viviendas de los docentes y que no tiene uso desde hace años, por lo que se rehabilitará para dotar de más vivienda.

Este mismo lunes, el Concello anunció el inicio de una nueva ordenación turística en la zona de Travesía de Vigo y Aragón, una superficie de cerca de 39.000 metros cuadrados de los que un 45% se destinará a uso residencial. Supondrá, además, la construcción de entre 65 y 80 viviendas de protección.

Rehabilitación y Empresa Municipal de Vivienda

A la vivienda nueva se suma el plan municipal de rehabilitación, que cuenta con una inversión de 4.362.000 euros. Según detalló hace pocas semanas el regidor, durante 2025 se ejecutaron 125 rehabilitaciones, "finalizadas y pagadas", y restan otras 229, que cuentan con una subvención de 3.147.000 euros.

Coia reúne gran parte de las rehabilitaciones (51), así como el Casco Vello (17), Bouzas (16), Teis (13), San Roque (10), Santa Clara (7), San Pablo (7) y A Salgueira (2). "Un número importantísimo de viviendas que, rehabilitadas, tendrán la capacidad y la calidad para ser habitadas", aseguraba Caballero.

El plan del Concello se completa con la creación de la Empresa Municipal de Vivienda. Incluye un plan de choque de unos 11 millones de euros, para comprar, promover y movilizar alquiler.

Xunta de Galicia: Más de 900 en marcha

Desde la Xunta de Galicia, por su parte, destacan que la vivienda es uno de los "temas estrella" de esta legislatura y, a nivel Galicia, pretenden doblar el parque público, pasando de 4.000 a 8.000. En el caso de Vigo, inciden, es donde más vivienda se está construyendo, dada la necesidad que existe.

Este mismo lunes, la delegada territorial en Vigo, Ana Ortiz, citó a los medios para desglosar las inversiones en la ciudad olívica y, principalmente, para hablar de vivienda, con el barrio de Navia como lugar central de esta planificación.

Aquí están proyectadas 1.600 viviendas en los 3 polígonos de la zona; en estos momentos, según refirió Ortiz, hay 919 viviendas en marcha: 309 en construcción, 43 con obra licitada y 567 con el proyecto de redacción. Esto supone 134 millones de euros en ejecución, de un total de 248 millones comprometidos.

Estado de las obras en Navia. Cedida

El Polígono 1 es el más avanzado, con 10 bloques de edificios en obras y uno más ya licitado, donde hay 352 viviendas en marcha. Según detalló Ortiz, la intención de la Xunta es poder comenzar a entregar las llaves en 2027 y con previsión de que en 2028 estén habitados en su gran mayoría.

Estos son los 10 inmuebles en construcción del Polígono 1:

M-IVA-3: 19 viviendas, 4,29 millones de euros

M-IVA-6: 38 viviendas, 8,51 millones de euros

M-IVA-7: 19 viviendas, 3,46 millones de euros

M-IVA-8: 41 viviendas, 7,85 millones de euros

M-IVA-10: 38 viviendas 8,16 millones de euros

M-IVA-16: 43 viviendas, 7,87 millones de euros

M-IVA-20: 37 viviendas, 8,34 millones de euros

M-IVA-21: 40 viviendas, 8,59 millones de euros

M-IVA-22: 21 viviendas 4,73 millones de euros

M-IVA-25: 46 viviendas, 9,71 millones de euros

A estos se suma el undécimo de la zona, el M-IVA-9, ya licitado, con 18 viviendas y una inversión de 3,39 millones de euros.

En el Polígono 2, son 567 viviendas en marcha, con una urbanización ya iniciada y 12 parcelas con la redacción del proyecto adjudicado; y en el Polígono 3, ya se remitió el proyecto al Concello y están a la espera de la aprobación.

A estas se suman los dos Proyectos de Interés Autonómico (PIA) en el Ofimático y en Ramón Nieto. El primero ya tiene el visto bueno ambiental para un total de 2.300 viviendas, mientras que en el segundo se proyectan 1.400 viviendas y el proyecto ya está adjudicado.

En el caso del Consorcio del Casco Vello, con una participación del 90% de la Xunta y un 10% del Concello de Vigo, se construyeron 90 edificios y 140 viviendas, y este año se rehabilitarán otros tres inmuebles situados en la calle Real y en el Berbés.

Intercambio de declaraciones

En el ámbito político, tanto Xunta como Concello han tratado en los últimos años de ganar la posición de la vivienda como uno de los varios apartados de su ya extensa polémica relación, con un habitual intercambio de declaraciones en sus comparecencias públicas o declaraciones a los medios.

Por parte del Concello, este mismo lunes y tras el repaso de la delegada del Gobierno gallego en Vigo de las inversiones en este apartado que están ejecutando, el alcalde Abel Caballero reiteraba que "desde el año 2009, hicieron y entregaron 62 viviendas" en la ciudad.

"Después de habernos tomado el pelo durante tantos años, acometen en Navia poquito más de 200 viviendas", añadía, además de incidir en que "como las visitan cada día, pretenden que sean muchas más". "No es cierto que tengan 600 en marcha", sentenciaba.

Caballero siempre ha situado el horizonte de muchas de estas viviendas de la Xunta en el año 2045, algo que Ana Ortiz niega y espera que en 2027 se empiecen a entregar las primeras viviendas. "En el año 2040 en absoluto, ni en el año 2030, yo espero que estén en 2028", declaraba sobre los plazos de las más inminentes.

Además, desde la Xunta destacan la amplia inversión en este apartado y destacan que podría ser más de no ser por el "boicot constante" del Concello a la hora de que fructifiquen los proyectos del Gobierno gallego.