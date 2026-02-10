Mos (Pontevedra) impulsará la Feira dos Viños Rosados de Galicia

En este contexto se prevé celebrar también la Feira dos Viños Rosados de Galicia, que se consolidará como un claro apoyo a la difusión y exaltación de este producto y como muestra de las nuevas posibilidades que ofrece el sector vitivinícola con los rosados, más frescos y ligeros, y que se adaptan a las tendencias actuales del mercado.

Según ha informado la Xunta en un comunicado recogido por Europa Press, la conselleira ha subrayado que la feria será una oportunidad para las bodegas que elaboran este tipo de producto, dentro de la apuesta de la Xunta por todas aquellas iniciativas que generen sinergias entre diferentes sectores para impulsar la producción agroalimentaria gallega de calidad.

Desarrollo rural

En el encuentro de trabajo también se avanzó en materia de infraestructuras agrarias y desarrollo rural. Más concretamente, se analizó la cooperación para la mejora de los caminos en el marco del Plan Camiña Rural de la Consellería. Al amparo de este programa, para el período 2026-2027 Mos tiene adjudicada una ayuda mínima de casi 51.400 euros, que se puede incrementar en función de criterios objetivos marcados en la convocatoria, tales como localización, despoblación, superficie o coeficiente de agrariedad.

Además, desde el año 2020 este ayuntamiento ha recibido, en conjunto, una aportación de cerca de 283.000 euros dentro de los diferentes planes impulsados por el Gobierno gallego para la mejora y el acondicionamiento de caminos rurales. Estos fondos permitieron el arreglo de un total de seis vías municipales, situadas en diversos puntos de las parroquias de Louredo y Mos.