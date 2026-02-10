Denso y la Asociación Provincial de Representantes de Comercio de Vigo, nuevos Vigueses Distinguidos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado dos nuevos Vigueses Distinguidos este martes. En este caso, se trata de dos organizaciones relacionadas con el sector empresarial, valoradas por su contribución económica y social.

Los galardonados son Denso Vigo y la Asociación Provincial de Representantes de Comercio de Vigo. La empresa, de origen catalán, será distinguida por "llevar ya dos décadas haciendo una extraordinaria actividad" en la ciudad.

Denso Vigo se dedica a fabricar sistemas de climatización y módulos de refrigeración para vehículos. "Queremos reconocerle su trabajo", ha indicado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Por su parte, la Asociación Provincial de Representantes de Comercio de Vigo se fundó en 1954 y el Concello trata de reconocer la labor realizada durante sus 71 años de existencia, "representando, gestionando y viajando por toda la provincia con los productos" locales.

Ambas organizaciones se unen a la lista de premiados ya anunciados a lo largo de este inicio de año: