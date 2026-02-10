Caballero acudirá al Gobierno para ser sede del Mundial 2030: "Voy a llevar la voz de Vigo a todas partes"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reivindicar que la ciudad tiene que ser sede del Mundial 2030 y a denunciar lo que considera una posición en contra por parte del Partido Popular, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia para que esto ocurra.

En un audio remitido a los medios, Caballero ha anunciado que ha solicitado entrevistas con la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para "hablar del Mundial".

"No voy a renunciar de ningún modo a descubrir las trampas y el aconchabamiento de Rueda y Louzán, del Partido Popular y la Diputación de Pontevedra contra la ciudad, no me voy a quedar callado y se lo voy a contar al Gobierno", ha señalado para sentenciar: "Voy a llevar la voz de Vigo a todas partes".

Unas declaraciones que llegan después de que este lunes la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, asegurase que el Gobierno gallego no conoce el proyecto de ampliación de la grada de Tribuna, ya que desde el Concello no se lo han remitido, a pesar de habérselo solicitado. Además, insistió en que la aportación para las obras sería del 25%, contando con las del propio Concello, la Diputación y el Gobierno de España.

Este martes, Caballero ha incidido en que "la Xunta conoce todo lo que estamos planeando porque todo lo que le presentamos a la Federación Española de Fútbol para ser sede del Mundial lo conoció, pero no quiso firmar la solicitud.

Así, según el regidor olívico, aunque "no firmó el proyecto", sí que "lo conocía y lo vio bien" ya que se mantuvieron "muchísimas reuniones" entre ambas administraciones, por lo que estaba "al tanto de todo lo que tenía que ver con el Mundial".