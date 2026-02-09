San Valentín literario: "Cita a ciegas con los libros", en la Biblioteca de Mos (Pontevedra) Concello de Mos

La Biblioteca Pública Municipal María Magdalena, en Mos, vuelve a celebrar el Día de San Valentín con una original propuesta: "Cita a ciegas con los libros".

La actividad se desarrollará del 9 al 13 de febrero, ofreciendo a los usuarios de la biblioteca la oportunidad de vivir una experiencia lectora diferente, basada en la sorpresa y la curiosidad. Los participantes podrán llevar en préstamo un libro envuelto en papel de regalo, sin conocer ni el título ni el autor hasta descubrirlo en casa, convirtiendo cada lectura en una auténtica cita literaria a ciegas.

Los ejemplares seleccionados abarcan una amplia variedad de géneros e incluyen una pequeña pista que sugiere su temática sin desvelar la identidad del libro.

La actividad está abierta a todos los públicos y cada persona podrá llevar un único libro envuelto, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de lectores y lectoras.