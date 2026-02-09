Normalidad en las estaciones de tren viguesas en el primer día de huelga, aunque ha habido demoras

Primer día de huelga en las estaciones ferroviarias de la ciudad olívica. Tres días de protesta -entre hoy lunes, día 9 y hasta este miércoles, día 11 de febrero- cuya antesala se produjo la pasada semana con una concentración a las puertas de Vigo-Guixar en la que los trabajadores asistentes clamaron por una concentración de servicios derivada de la reunificación de Renfe y de Adif y por un fortalecimiento del sector frente a la privatización de prestaciones.

Con todo, a primera hora de la mañana de hoy las dos estaciones de Vigo mostraban una relativa normalidad, eso sí, con anuncios en las pantallas en los que se informaba de posibles "alteraciones" en el servicio por "paro laboral" y de la existencia de servicios mínimos.

En el caso concreto de la estación de Vigo - Guixar figuraba como cancelado el tren Celta de las 08:58 horas, aunque se mantenían las salidas regionales a A Coruña (09:15 horas, 12:31 horas y 15:00 horas) y Ponferrada (14:07).

Sí figuraba como cancelado el regional a Santiago de Compostela de las 17:10 horas y el de las 18:05 a Porto.

También en Guixar esta mañana estaba suspendida la llegada de tren Celta (11:44 horas), Ourense (12:05), y Santiago de Compostela (16:53).

Pantalla informativa de Renfe en Vigo, a 9 de febrero de 2026. P.P.F.

Cancelaciones en Vialia

Por contra, en Vialia, fuentes consultadas en la propia estación advertían de una única cancelación de larga distancia: La que afectaría al trayecto Vigo - Madrid -Chamartín- de las 13:37 horas. Eso sí, las mismas fuentes advertían de la posibilidad existente de nuevas cancelaciones.