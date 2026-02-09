Herido un policía en Redondela (Pontevedra) al arrestar a un hombre que trató de retener a una joven a la fuerza Google Maps

Un agente de la Policía Local de Redondela resultó herido este fin de semana en una intervención con un hombre que fue detenido después de tratar de retener a una joven contra su voluntad.

Según informa Europa Press, los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del sábado en el centro urbano de Redondela, a donde acudieron agentes de la Policía Local alertados por la presencia de un hombre que había intentado retener a una mujer sin su consentimiento, aunque ella había conseguido zafarse y huir.

Con la descripción aportada por los testigos, los agentes lograron localizar al sospechoso. Éste ante la presencia de los funcionarios, reaccionó de forma agresiva y los amenazó, por lo que tuvo que ser reducido.

En el forcejeo, uno de los policías locales resultó herido con un corte en una mano, provocado por los cristales de una botella que el sospechoso había lanzado al suelo.

El hombre fue detenido y trasladado a un centro médico, y mantuvo su actitud violenta en el vehículo policial. Mientras, el agente herido también tuvo que recibir asistencia sanitaria.