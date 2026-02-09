Herido un conductor al salirse de la vía mientras circulaba por la parroquia viguesa de Bembrive

Una persona ha resultado herida en la tarde de este lunes tras salirse de la vía mientras circulaba por la parroquia viguesa de Bembrive. Tal como han informado fuentes del 112 Galicia a Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 17:00 horas en el kilómetro 11 de la VG-20, a su paso por Bembrive.

Fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias indicando que un vehículo se había salido de la carretera, estando herido su conductor. Con todo, se encontraba consciente.

De esta manera, se dio aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil, a Protección Civil y a los servicios sanitarios del 061, que acudieron al punto.